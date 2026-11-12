Ce contează într-o formulă și cum alegem un supliment potrivit nevoilor individuale? Aceste întrebări au însoțit prezentarea noii identități BITONIC, pe 10 noiembrie, la Mi Piace. Evenimentul a reunit medici, farmaciști, parteneri și influenceri și a găzduit lansarea revistei „SUPLIMENTAR”, jurnalul de sănătate al brandului.

Pentru BITONIC, noua identitate vizuală face vizibilă o evoluție începută în Austria, în 2013, și continuată în Republica Moldova din 2015. În centrul acestei etape se află Bio-Precizia, conceptul prin care brandul își exprimă atenția acordată ingredientelor, dozajelor și modului în care este construită fiecare formulă.

Noile ambalaje reunesc produsele într-o gamă ușor de recunoscut. Sigla și simbolul comun evidențiază apartenența la BITONIC, iar denumirea și informațiile de pe ambalaj ajută la identificarea fiecărui produs.

Eveniment/ BITONIC

Ce înseamnă ingredientele premium pentru BITONIC

În filosofia brandului, alegerea unui ingredient presupune atenție la forma sa, la concentrație și, acolo unde este relevantă, la standardizare. Contează calitatea materiei prime, cantitatea inclusă și rolul pe care componenta îl are în formula finală.

Bio-Precizia aduce aceste detalii în centrul dezvoltării produselor. Prin noua identitate, BITONIC își propune să le facă mai ușor de înțeles și pentru oamenii care aleg suplimentele la raft.

Această legătură dintre formulă și nevoia individuală s-a regăsit și în programul evenimentului. Iurie Arian, medic urolog-androlog și asistent universitar la USMF „Nicolae Testemițanu”, a susținut prezentarea „De la normă la necesarul individual. O schimbare de paradigmă în suplimentarea din reproducere”.

Tema a adus în prim-plan o întrebare care privește întregul domeniu al suplimentării. Cum trecem de la o recomandare generală la o alegere care ține cont de particularitățile persoanei?

Eveniment/ BITONIC

Medici, farmaciști și parteneri, în același dialog

Printre speakerii evenimentului s-au numărat Roman Smolnițchi, șef secție de Medicină Intervențională, și Cristina Ciobanu, doctor în științe farmaceutice, conferențiar universitar și responsabilă de activitatea de cercetare la Facultatea de Farmacie, Catedra de tehnologie a medicamentelor, din cadrul USMF „Nicolae Testemițanu”.

Perspectiva rețelelor de farmacii a fost reprezentată de Daniel Bria, farmacist în cadrul rețelei Hyper Dita. Participarea sa a adus în același cadru echipa brandului și profesioniștii care interacționează zilnic cu oamenii aflați în fața unei alegeri la raft.

Din partea BITONIC au intervenit Sabrina Hanneman, șefa departamentului de marketing BITONIC Austria, și Sergiu Munteanu, ambasador de brand și manager regional BITONIC Moldova.

Sabrina Hanneman/ BITONIC

Evenimentul a pus astfel în legătură experiența echipei din Austria, practica specialiștilor și perspectiva partenerilor locali, în jurul aceleiași preocupări pentru o alegere informată.

Povestea formulelor continuă în „SUPLIMENTAR”,

Lansată în cadrul evenimentului, revista „SUPLIMENTAR”, oferă cititorilor ocazia să descopere mai îndeaproape ingredientele și principiile din spatele produselor BITONIC.

Prima ediție urmărește evoluția brandului, explică Bio-Precizia și include perspective ale specialiștilor despre evaluarea suplimentelor alimentare. Compoziția, doza, forma ingredientelor și necesitatea reală a suplimentării sunt printre subiectele abordate.

Revista continuă conversația începută la eveniment și aduce aceste informații într-un format pe care cititorul îl poate parcurge în ritmul său. Pentru BITONIC, noul capitol înseamnă și o explicație mai clară a alegerilor care stau în spatele fiecărei formule.

Eveniment/ BITONIC

Black Friday BITONIC, exclusiv în rețeaua Farmacia Familiei și Hyper Dita

În luna noiembrie, descoperă ofertele de Black Friday la produse BITONIC precum NoStressPrim, Omega Gold și Probiotic Prim. Promoțiile sunt disponibile exclusiv în rețeaua Farmacia Familiei și Hyper Dita și online pe www. ff.md .



*Acest articol este un produs comercial