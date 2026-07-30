Victoriabank își consolidează rolul în dezvoltarea ecosistemului național de plăți digitale și conectează Premier Energy la serviciul MIA Plăți Instant, creat de BNM. Prin această integrare, aproximativ 1 milion de consumatori de energie electrică beneficiază de o modalitate modernă, sigură și rapidă de achitare online a facturilor, prin intermediul MIA.

Pentru efectuarea plății, consumatorii accesează pagina web a furnizorului Premier Energy și urmează câțiva pași simpli. După verificarea detaliilor tranzacției, aceștia confirmă plata prin metoda disponibilă în cadrul serviciului MIA. În funcție de dispozitivul utilizat, plata poate fi inițiată fie prin scanarea codului QR afișat, fie prin accesarea directă a linkului de plată, tranzacția fiind finalizată ulterior din aplicația bancară a utilizatorului.

Facturile pentru energia electrică și serviciile auxiliare pot fi achitate prin MIA indiferent de valoarea acestora. Noua soluție oferă posibilitatea de a achita online atât facturile curente, cât și de a efectua plăți în avans, direct de pe telefonul mobil sau de la calculator. În plus, utilizatorii beneficiază de confirmarea imediată a plății și de un nivel înalt de securitate.



„Pentru noi, digitalizarea are valoare atunci când simplifică lucrurile pe care oamenii le fac în fiecare zi. Prin dezvoltările MIA Plăți Instant ajutăm companiile să ofere clienților lor modalități de plată mai rapide și mai comode, iar integrarea realizată pentru Premier Energy este un exemplu foarte bun în acest sens. Când peste 70% din populația țării are acces la o soluție digitală care îi economisește timp, înseamnă că tehnologia își atinge scopul – face viața oamenilor mai ușoară”, declară Mircea Aursulesei, Vicepreședinte Business Retail, Victoriabank.



„Ne propunem să oferim consumatorilor noștri servicii cât mai accesibile și mai convenabile, iar diversificarea opțiunilor de plată este o parte importantă a acestui obiectiv. Integrarea soluției MIA de către Victoriabank reprezintă încă un pas în procesul nostru de digitalizare și le oferă clienților posibilitatea de a-și gestiona plățile într-un mod simplu, rapid și sigur, indiferent de locul în care se află”, menționează Galina Porohonciuc, administrator Premier Energy.

Pentru un plus de confort, soluția MIA este disponibilă și în punctele de deservire fizice ale Premier Energy din municipiul Chișinău și din cinci raioane ale țării, unde plățile pot fi efectuate prin intermediul POS terminalelor Victoriabank amplasate în aceste locații.

Victoriabank a fost prima bancă din Republica Moldova care a implementat, în parteneriat cu Orange Moldova, serviciul MIA Plăți Instant pentru companii. În prezent, banca are integrate soluții de plată prin MIA pentru aproape 1.100 de comercianți și peste 2.200 de puncte de acceptare la nivel național. Prin aceste dezvoltări, Victoriabank contribuie la adoptarea pe scară largă a plăților instant și la accelerarea digitalizării economiei.â

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