Argentina a câștigat cu Capul Verde, scor 3-2 după prelungiri, în șaisprezecimile Cupei Mondiale, în cel mai nebun meci al acestei ediții.

Argentina - Capul Verde s-a jucat într-o atmosferă de senzație. 64.000 de fani au cântat tot meciul, arena din Miami fiind împânzită de tricouri alb-albastre. Messi și coechipierii s-au simțit ca acasă și au început tare partida împotriva africanilor.

Messi a avut prima ocazie, un șut pe lângă poartă din unghi. Apoi, startul argentinian a trimis și prima minge pe poartă, de la distanță. Inevitabil, a venit și golul.

Leo Messi a deschis scorul în Argentina - Capul Verde și a intrat în istorie

În minutul 29, Leo a primit o pasă senzațională de la Lisandro Martinez, fundașul central reușind să trimită peste toată apărarea adversă. Messi a preluat perfect, mingea i s-a lipit de picior, apoi a plasat cu stângul peste Vozinha.

Decarul argentinian a ajuns la 20 de goluri la Campionatele Mondiale, primul jucător din istorie care bifează această bornă. De asemenea, a devenit primul fotbalist care ajunge la 30 de meciuri la Cupa Mondială.

Argentina a luat piciorul de pe accelerație și Capul Verde a intrat, ușor-ușor, în meci. Iar în minutul 59 s-a produs șocul pe stadionul din Miami.

Duarte a egalat și a dus meciul în prelungiri

Deroy Duarte, mijlocaș legitimat la Ludogorets, a egalat. A primit o pasă în careu de la Ryan Mendes și l-a executat pe Emiliano Martinez cu un șut pe jos, la colțul lung, din unghi.

Capul Verde a declanșat fiesta, Argentina începea să tremure. Imediat după reluarea jocului, sud-americanii și-au adus aminte că sunt campionii mondiali en-titre și s-au aruncat în atac.

La prima acțiune după golul lui Duarte, Messi a fost la un pas de 2-1. Căpitanul Argentinei a primit o nouă pasă peste apărarea adversă, a rămas singur cu portarul, dar a ratat. Vozinha l-a blocat cu piciorul și egala scorul în duelul direct cu Lionel.

După câteva minute, portarul Capului Verde a mai reușit o intervenție măreață. A scos șutul trimis de Messi din lovitură liberă, la colțul lung. Și Argentina începea să dea semne de disperare, gluma se îngroșa.

Argentina a lovit prima în prelungiri

Sud-americanii au continuat să forțeze, fără succes, și meciul a ajuns în prelungiri. Imediat după fluierul de start al primei reprize de prelungiri, lucrurile păreau să intre din nou în normal. Lisandro Martinez a prins o zi mare în ceea ce privește faza ofensivă.

Fundașul central legitimat la Manchester United a înscris golul de 2-1, cu un șut superb în vinclu, cu stângul, la colțul scurt. Vozinha nu a avut nicio șansă.

Lopes Cabral a egalat cu un gol fabulos

Dar jucătorii din Capul Verde nu au renunțat. S-au luat la trântă cu Argentina când nimeni nu mai credea, sud-americanii fiind pe val după gol.

De nicăieri, fundașul stânga al Capului Verde, Lopes Cabral, a marcat unul dintre golurile turneului. Jucătorul de la Benfica a trimis un trasor cu dreptul, direct în vinclul porții lui Emiliano Martinez.

Golul decisiv al Argentinei a fost, de fapt, un autogol

Dramatismul din prelungiri a continuat, iar Cristian Romero a ieșit la rampă în minutul 111. Fundașul central a trimis cu capul din corner, mingea l-a atins pe Diney și s-a dus în poartă.

Capverdienii au continuat să joace cu inimă și cu speranța că vor șoca toată lumea fotbalului. Micuța națională africană s-a aruncat în atac și Lopes Cabral a fost la un pas de „dublă”. A trimis spre vinclu din lovitură liberă, dar Emiliano Martinez a salvat-o pe Argentina.

Argentina a scăpat ca prin urechile acului în final

Capul Verde a avut corner după corner în final, portarul campioanei mondiale a mai scos de două ori și, la fel ca în finala cu Franța din 2022, a ieșit în evidență când era mai mare nevoie de el.

Argentina s-a calificat cu mari emoții, arătând primele mari slăbiciuni la acest turneu final. Sud-americanii s-au prăbușit pe gazon la finalul celor 123 de minute, în semn de eliberare. Le-a trecut glonțul pe la ureche, transmite gsp.ro.