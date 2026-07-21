Și naționala Argentinei a avut parte de urale la întoarcerea acasă, chiar dacă înfrângerea contra Spaniei îi va durea mult timp atât pe fani, cât și pe fotbaliști. Despre rana întregii națiuni a scris în prima sa reacție de după finala cu Spania și căpitanul Lionel Messi, care a rămas în SUA revenind acasă separat.

Fotbaliștii din Argentina au pășit pe covorul roșu întins de la scara avionului, în timp ce fanfara a intonat imnul neoficial al echipei „Muchachos, Ahora Nos Volvimos a Ilusionar”. Evident, înfrângerea doare, însă fanii s-au mobilizat, în ciuda temperaturilor scăzute și ploilor. Câteva mii de argentinieni au ieșit în calea autobuzului naționalei.

S-au lansat focuri de artificii, au fost fluturate steaguri, iar aplauzele și uralele nu au contenit pe tot traseul de la aeroport până la baza de pregătire a selecționatei sud-americane.

Un necunoscător ar fi crezut că Argentina sărbătorește o victorie, dar fețele jucătorilor au vorbit mai mult decât cuvintele.Însă nu toți fotbaliștii au revenit în Argentina, unii plecând direct în vacanță sau la cluburile lor. Printre ei se numără și căpitanul Lionel Messi, care a vărsat câteva lacrimi pe teren în urma eșecului. Idolul argentinienilor s-a întors mai târziu acasă, în Rosario, și a lăsat un prim mesaj pe rețelele de socializare în care le-a mulțumit tuturor și a felicitat Spania.

Lionel MESSI, CĂPITANUL NAȚIONALEI ARGENTINEI: „Durerea este imensă și va dura ceva timp până când această rană se va vindeca. Dar mă agăț și de tot ce e bun... Meciurile pe care le-am întors, dând tot ce avem, care vor rămâne pentru totdeauna în amintirile noastre... Sprijinul unei țări întregi care, împreună cu munca asiduă și efortul acestui grup, ne-au adus, încă o dată, printre cei mai buni din lume... Astăzi este greu să apreciem pe deplin ceea ce am realizat, dar acest grup a ajuns în două finale consecutive ale Cupei Mondiale. Vă mulțumesc din adâncul inimii pentru fiecare salut și fiecare mesaj. Încă o dată, am reușit să ne unim ca țară și să fim împreună, împărtășind imensa mândrie de a fi argentinieni. De asemenea, vreau să felicit Spania pentru câștigarea campionatului.”

Deocamdată, căpitanul sud-americanilor nu a anunțat dacă va mai îmbrăca vreodată ticoul echipei naționale. Cu Messi căpitan, albiceleștii au jucat trei finale. În 2014 și 2026 au pierdut la limită, iar în 2022 au devenit campioni.