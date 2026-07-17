Atletico Madrid a pus lacăt trasnferului lui Julian Alvarez la FC Barcelona. Chiar dacă argentinianul a spus direct că vrea să plece, directorul general al madrilenilor a declarat că atacantul de 26 de ani va rămâne, chiar dacă ofertele au depășit 100 de milioane de euro. Declarațiile categorice au fost făcute cu două zile înainte ca Alvarez să joace finala Cupei Mondiale.

Miguel Angel GIL, DIRECTOR GENERAL „ATLETICO MADRID”: „I-am adus la cunoștință jucătorului, fanilor și președintelui Barcelonei. Nu am dubii că Atletico este locul potrivit pentru Julian și Julian este atacantul central perfect pentru Atletico Madrid. Vrem să rămână alături de noi. ”

Directorul general de la Atletico Madrid a spus răspicat că Julian Alvarez nu este de vânzare. Declarațiile sale vin pe fondul dorinței Barcelonei de a-l transfera. Catalanii au trimis deja o ofertă de 100 de milioane de euro, respinsă de Atletico, iar apoi și-au îmbunătățit propunerea.

Miguel Angel GIL, DIRECTOR GENERAL „ATLETICO MADRID”: „Nu ne dorim să îl vindem, nu acceptăm oferta de 100 de milioane de euro, la fel cum nu vom accepta 150 de milioane sau 200 de milioane. ”

La un moment dat, și Real Madrid a intrat în joc. Galacticii au anunțat deschis, ceea ce se întâmplă rar, de obicei cluburile încercând să ascundă detaliile transferurilor, că oferă 150 de milioane de euro. Era evident că Atletico va refuza, cel mai probabil fiind o încercare de a-i face pe rivalii de la Barcelona să scoată și mai mult din buzunare pentru Julian Alvarez. Miguel Angel Gil a spus că este în relații bune cu președintele de la Barca, Joan Laporta, și i-a explicat situația, numind un spectacol tot ce face Laporta.

Miguel Angel GIL, DIRECTOR GENERAL „ATLETICO MADRID”: „Am vorbit cu el personal. I-am spus să renunțe. Nu ne dorim și nu îl vom vinde. Încetați să insistați! ”

Barcelona a declarat că oferta lor nu este veșnică și are alte opțiuni, dacă Atletico se încăpățânează, iar madrilenii au făcut să înțeleagă toți doritorii că Alvarez poate fi adus doar dacă este plătită clauza de reziliere a contractului în valoare de jumătate de miliard de dolari. Doar că însuși atacantul de 26 de ani a sugerat într-un interviu de la Cupa Mondială că ar vrea să plece.

Julian ALVAREZ, ATACANTUL NAȚIONALEI ARGENTINEI: „ - Sincer, încerc să fiu o persoană onestă. Și am vorbit sincer cu oamenii de la club, cu cei cu care trebuia să vorbesc.

- Dacă vine oferta potrivită, pleci?

- Cred că cel mai bun lucru pentru toată lumea este un transfer și vreau să-mi îndeplinesc visul.”

În doi ani la Atletico, Alvarez a jucat 106 partide, în care a marcat 49 de goluri și a dat 17 pase decisive. Interviul directorului tehnic a apărut cu două zile înainte de finala Cupei Mondiale, în care atacantul își poate apăra titlul. La acest turneu final, Julian a fost decisiv contra Elveției, când a înscris un gol fenomenal în reprizele de prelungiri.

Un fan declarat al lui Messi și al Barcelonei, Julian Alvarez a devenit ținta glumelor pe internet. Meme-urile îl arată pe sud-american ținut în captivitate sau ținut după gratii de Atletico Madrid.