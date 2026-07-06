Anglia s-a calificat în sferturile de finală ale Cupei Mondiale 2026, după ce a învins selecționata Mexicului cu scorul de 3-2.

Mexic - Anglia 2-3

Meciul, disputat pe legendarul stadion Estadio Azteca din Mexico City, a oferit un spectacol de proporții.

Partida, amânată cu o oră din cauza furtunii care a afectat capitala Mexicului. Odată pornit meciul, ”El Tri” s-a bazat pe avantajul altitudinii de 2.200 de metri și pe sprijinul fanatic al fanilor.

Gazdele au început mai curajos partida, iar în minutul 15 au trecut extrem de aproape de deschiderea scorului, când Raul Jimenez a reluat periculos cu capul la colțul scurt, însă Jordan Pickford a fost la post. Replica britanicilor a venit zece minute mai târziu prin Anthony Gordon, al cărui șut puternic, după o cursă pe o pasă lungă, a fost blocat de portarul mexican.

Momentum/ flashscore.ro

Deschiderea de scor are loc în minutul 36, când, după o cursă spectaculoasă a lui Declan Rice, Bukayo Saka a centrat perfect pentru lovitura de cap a lui Jude Bellingham.

Situația s-a înrăutățit și mai mult pentru mexicani doar două minute mai târziu, când Bellingham a lovit din nou. Acesta a preluat o pasă transversală de la Harry Kane și a trimis mingea în fundul plasei, marcând al patrulea său gol din turneu.

Jude Bellingham este primul jucător care a marcat două goluri pe Estadio Azteca într-un meci din Cupa Mondială FIFA, după Diego Maradona în 1986, în semifinala împotriva Belgiei. Între cele două goluri ale sale au trecut doar 98 de secunde.

Mexicul a reacționat rapid înainte de pauză, prin golul lui Julián Quiñones din minutul 42, care a reaprins speranțele în tribune.

Finalul actului secund a fost un adevărat asediu mexican. În minutul 45+1, Jimenez a trimis puțin pe lângă poartă din pasa lui Quinones, iar două minute mai târziu, același Jimenez a fost blocat de o nouă paradă salvatoare a lui Pickford. În al patrulea minut de prelungire, Bellingham a îmbrăcat hainele de fundaș și a respins providențial din fața lui Montes la un corner.

Roșu cu ajutorul VAR și festival al penalty-urilor

Partea secundă a început sub semnul ghinionului pentru englezi, O'Reilly nimerind bara porții în minutul 49.

Câteva minute mai târziu, în minutul 54, soarta meciului părea să se complice serios pentru selecționata condusă de Thomas Tuchel: Jarell Quansah a văzut cartonașul roșu direct pentru o intervenție extrem de dură, cu talpa pe tibia lui Gallardo, decizie luată de arbitru după consultarea monitorului VAR.

Rămasă în 10 oameni, echipa antrenată de Thomas Tuchel a dat dovadă de pragmatism și a reușit să reziste atacurilor în valuri ale Mexicului.

Mai mult, în minutul 60, Harry Kane a transformat cu siguranță o lovitură de pedeapsă, marcând al șaselea său gol la acest turneu final.

Gazdele au obținut și ele un penalty după un fault comis chiar de Kane asupra lui Brian Gutiérrez. Atacantul englez l-a faultat în propriul careu pe Gutierrez, iar arbitrul, chemat din nou la ecranul VAR, a dictat penalty pentru gazde. În minutul 69, Raul Jimenez a executat fără greșeală și a redus ecartul la 3-2, reaprinzând speranțele în tribune.

Asaltul final și defensiva de fier a Angliei

Finalul meciului s-a jucat exclusiv în treimea britanicilor. Împinși de la spate de un stadion arhiplin, mexicanii au atacat în valuri și au deținut posesia (66% față de 34% pentru Anglia).

Portarul englez Jordan Pickford a fost providențial, blocând șuturile periculoase ale lui Jiménez, în timp ce Bellingham s-a remarcat inclusiv printr-un tackling decisiv în propria casetă de 16 metri. După un prelungit asediu și minute tensionate, fluierul final a consemnat eliminarea dramatică a Mexicului, a doua țară gazdă după Canada care părăsește competiția.

Statistica partidei/ flashscore.ro

Anglia avansează în sferturile de finală, unde va înfrunta selecționata Norvegiei, pe 11 iulie, la Miami, scrie flashscore.ro.