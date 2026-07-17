Noii campioni mondiali la fotbal vor primi inele personalizate din partea FIFA. Forul internațional a preluat tradiția ligilor nord-americane de fotbal, baschet, hochei sau baseball, care oferă aceste cadouri de lux câștigătorilor. Așa că fiecare jucător din Spania sau din Argentina se va alege cu o amintire de neuitat de la această Cupă Mondială.

Designul fiecărui inel va include pe o latură trofeul Cupei Mondiale FIFA, iar pe cealaltă elemente personalizate care vor reprezenta identitatea noii campioane mondiale. Fiecare exemplar va avea un număr unic de serie, va fi personalizat și va fi însoțit de un certificat de autenticitate.

La ceremonia de premiere, căpitanul și selecționerul echipei învingătoare vor primi versiuni provizorii ale inelelor, ca simbol al triumfului. Ulterior, bijuteriile destinate campionilor vor fi realizate pe măsura fiecărui jucător și înmânate oficial. Tradiția vine de pe continentul nord-american, acolo unde campionii din MLS, NBA, NHL, NFL și MLB primesc, pe lângă medalii și trofeu, câte un inel personalizat.

Deocamdată nu este clară valoarea fiecărui exemplar, diferite surse estimându-le la sume curpinse între 25 și 150 de mii de dolari. Fiecare inel va fi produs într-o ediție limitată de doar 2.026 de exemplare numerotate individual, un omagiu adus Cupei Mondiale 2026. Dintre acestea, 30 vor reveni jucătorilor și staffului echipei campioane, Spania sau Argentina, iar celelalte 1.996 vor fi disponibile fanilor din întreaga lume, ca produs oficial licențiat, oferindu-le șansa de a deține un obiect de colecție legat de turneul din SUA, Canada și Mexic.