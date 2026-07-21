FIFA a deschis o anchetă după incidentele provocate de jucătorii Argentinei după finala Cupei Mondiale pierdute în fața Spaniei, scor 0-1. Dacă vor fi găsiți vinovați, scandalagii riscă sancțiuni dure. În cel mai mare pericol se află Leandro Paredes, care i-a lovit pe Eric Garcia și Gavi. FIFA l-ar putea suspenda pe mijlocaș din toate competițiile, după modelul Luis Suarez.

Argentina a pierdut finala Cupei Mondiale contra Spaniei, scor 0-1, iar la final sud-americanii au arătat că nu prea știu să piardă. Un conflict a izbucnit imediat după fluierul final și puțin a lipsit ca totul să se transforme într-o bătaie generală. Leandro Paredes i-a lovit pe Eric Garcia și Gavi, înainte ca ceilalți jucători să intervină și să pună capăt tensiunii.

De asemenea, Roberto Ayala, un alt asistent al antrenorului Lionel Scaloni, a fost surprins pălmuindu-l pe Dani Olmo. Ulterior, presa din Spania a descoperit că totul a pornit de la un pumn în piept aplicat de Molina lui Rodri.

A doua zi după meci, FIFA a anunțat că a deschis o anchetă asupra incidentelor și e de așteptat ca totul să se termine cu sancțiuni împotriva sud-americanilor. Jucătorii și oficialii implicați riscă suspendarea, în timp ce Asociația Argentiniană de Fotbal (AFA) ar putea fi, de asemenea, amendată.

Leandro Paredes ar putea fi suspendat după modelul Suarez, după ce a făcut haos la finala Cupei Mondiale, Spania - Argentina 1-0

Acțiunile jucătorilor, în special cea a lui Leandro Paredes, ar putea fi considerate "o încălcare a regulilor fundamentale de bună conduită" și "un comportament care discreditează fotbalul și/sau FIFA", așa cum se prevede în articolul 13 din Codul Disciplinar referitor la conduita ofensatoare și principiile fair-play-ului.

În acest caz, mijlocașul de la Boca Juniors riscă să primească o suspendare și aceasta nu s-ar putea rezuma doar la competițiile interțări, deși pe teren nu a fost sancționat în niciun fel, cartonașul roșu despre care s-a crezut că i-a fost acordat neexistând în raportul meciului.

După Cupa Mondială din 2014, Luis Suarez a fost suspendat din orice activitate legată de fotbal timp de patru luni pentru că l-a mușcat pe Giorgio Chiellini într-un meci Uruguay - Italia din faza grupelor. Dacă abaterile lui Paredes vor fi integrate la aceeași categorie, argentinianul ar putea lipsi din toate competițiile o anumită perioadă.

Încă nu e clar dacă comisia FIFA investighează jucătorii argentinieni şi pentru că au arborat un banner care proclama suveranitatea argentiniană asupra Insulelor Falkland, după victoria contra Angliei din semifinale.

Această acţiune pare să fi fost o încălcare directă a articolului 34.3 din regulamentul turneului. AFA a fost amendată cu 23.500 de dolari pentru aceeaşi faptă în urma unui meci amical din 2014 împotriva Sloveniei. De asemenea, AFA a primit o amendă de 21.500 de dolari pentru sărbătorile vulgare și rasiste ale unor jucători argentinieni după triumful lor la Campionatul Mondial din 2022, împotriva Franței.

FIFA nu a anunțat niciun termen limită pentru finalizarea anchetei privind conduita argentinienilor la Cupa Mondială, astfel că e posibil să treacă o bună perioadă până la o decizie finală, scrie flashscore.ro.