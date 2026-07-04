Columbia a învins-o pe Ghana, scor 1-0, în 16-imile Campionatului Mondial, și e ultima echipă calificată în optimile de finală.

Duelul de la Kansas City n-a avut nevoie de tatonări, cele două formații au început direct în atac. Partey a avut prima ocazie, dar nu a nimerit poarta, în minutul 2.

La prima ocazie, Columbia nu a ratat. Jhon Arias a înscris din pasa lui Luis Suarez, în minutul 14. Luis Diaz a fost aproape de 2-0, însă Zigi s-a opus. Vedeta Columbiei a mai avut o ocazie înainte de pauză, însă nici de data asta nu a fost inspirat, șutând alături.

Mojica, în prelungirile primei reprize, a fost și el blocat de portarul Zigi. Columbia a început partea a două cum a încheiat-o pe prima, în atac, și Rios a trecut și el pe lângă golul de 2-0.

După ratări uriașe, Diaz a reușit în cele din urmă să înscrie. A trimis din alunecare, din interiorul careului, dar a avut ghinion. Jucătorul lui Bayern era în ofsaid și reușita nu s-a pus.

Același Diaz, plus Davinson Sanchez și Quintero au ratat ocazii uriașe pe final de meci. Columbia nu i-a dat nicio șansă Ghanei în ultimele minute și s-a calificat în optimi, unde va juca cu Elveția, scrie gsp.ro.