Norvegia își continuă invincibilitatea în fața Braziliei și avansează în sferturile de finală de la Cupa Mondială.

Brazilia - Norvegia 1-2

Dubla lui Haaland din finalul meciului o duce pe Norvegia în sferturi, unde va întâlni înnvingătoarea duelului dintre Mexic și Anglia. Pentru al șaselea Mondial la rând, Brazilia este eliminată din competiție de o echipă europeană. Ultima victorie a Braziliei în fața unei echipe din Europa datează din 2002, când sud-americanii au învins Germania în finală, scor 2-0.

Norvegia a reușit să deschidă scorul rapid, dar reușita lui Berg a fost anulată pentru un offside în construcția fazei. În minutul 10, Cunha a căzut în careul norvegienilor după un contact cu Ajer. Inițial, centralul Ismail Elfath nu a acordat penalty. Faza a fost verificată la VAR și arbitrul american a fost chemat la marginea terenului pentru a revedea faza și și-a schimbat decizia, acordând penalty pentru Brazilia.

Bruno Guimaraes a executat în stânga lui Nyland, dar portarul norvegian a ghicit colțul și a reușit să respingă.

În primele 15 minute, Norvegia a avut o posesie de 70%. Brazilienii s-au rezumat la o defensivă precisă și contraatacuri rapide.

În minutul 30, pătrunderea lui Martinelli din tușa stângă a fost respinsă de Nyland, astfel încă mingea nu a ajuns la Cunha, care aștepta în fața porții goale. După cinci minute, Odegaard a șutat din marginea careului mare, însă mingea a lovit plasa laterală. A venit apoi rândul lui Haaland să-l suprindă pe Alisson, dar portarul brazilian a fost pe fază și a reținut fără probleme.

Cu cinci minute înainte de pauză, Vinicius Jr. a recuperat o minge în marginea careului advers și, după o combinație cu Paqueta, a șutat periculos pe colțul scurt. Nyland a reușit din nou să intervină și a respins cu piciorul în corner.

În prelungirile primei reprize, în urma unui duel fizic între Haaland și fundași centrali brazilieni, mingea a rămas în marginea careului și Odegaard a profitat, ajungând față în față cu Alisson. Șutul puternic al norvegianului a fost prins în doi timpi de portarul lui Liverpool.

Prima repriză s-a încheiat fără goluri, iar un merit mare le aparține celor doi portari. Ambii au reușit câte două parade importante în primele 45 de minute.

Repriza secundă a început după același scenariu, cu norvegienii dominând posesia. Prima mare șansă de poartă a venit în minutul 58, când Endrick, intrat pe teren de doar două minute, a scăpat singur cu portarul după o pasă bună a lui Vinicius Jr. Endrick a greșit însă preluarea și apoi a avut o finalizare dezamăgitoare.

În primele 15 minute din repriza secundă, Norvegia a avut o posesie de 79%. Cu toate acestea, tot brazilienii au fost mai periculoși. În minutul 61, Rayan a șutat puternic din afara careului, dar Nyland a respins. După două minute, portarul norvegian a avut o nouă intervenție miraculoasă la reluarea lui Guimaraes din apropiere.

În minutul 68, fanii brazilieni au fost în extaz, odată cu intrarea lui Neymar Jr, care a bifat astfel al 15-lea meci la Mondiale. Cu 15 minute înainte de final, Alisson a blocat șutul expediat de Schjelderup pe colțul scurt.

În minutul 79, Haaland câștigă duelul aerian cu Gabriel și reușește să-l învingă pe Alisson cu o lovitură de cap plasată

Atacantul lui City a ieșit din nou la rampă în minutul 90. Nepresat în marginea careului, Haaland a reluat și a trimis un șut puternic la colțul, învingându-l a doua oară pe Alisson. Prin cele două goluri, Haaland a ajuns la 7 reușite la acest Mondial.

În minutul 90+10, Brazilia a primit al doilea penalty al partidei. Neymar a înscris fără probleme și a marcat astfel singurul său gol la Cupa Mondială 2026.

Echipele de start și informații pre-meci

Primul unsprezece al Braziliei este cea mai tânără echipă aliniată de Ancelotti la startul acestui turneu.

Norvegia este neînvinsă în cele patru dueluri directe disputate până acum împotriva Braziliei, serie care include și un succes de răsunet, 2-1 la Cupa Mondială din 1998!

Brazilia a câștigat Grupa C doar datorită golaverajului superior, după ce a acumulat șapte puncte, și a tremurat serios în șaisprezecimi, unde a avut nevoie de o întoarcere de scor și de un gol de trei puncte marcat în prelungiri pentru a învinge Japonia cu 2-1. A fost pentru prima dată când „Seleção” a câștigat un meci eliminatoriu la Cupa Mondială după ce a fost condusă, de la victoria în fața Angliei din sferturile ediției 2002, turneu la finalul căruia a ridicat trofeul.

Este greu de anticipat ce anume ar putea opri o națională a Braziliei care a câștigat nouă din ultimele sale zece meciuri disputate în optimile de finală la Mondiale. Totuși, numele adversarului complică ecuația, având în vedere că sud-americanii au pierdut, incredibil, ultimele șase meciuri jucate la Cupa Mondială împotriva reprezentativelor europene dincolo de faza grupelor.

Norvegia a terminat pe poziția a doua în Grupa I, după ce selecționerul a rotit aproape întreaga echipă de start în runda a treia împotriva Franței, calificarea fiind deja asigurată grație a două victorii consecutive. Strategia lui Ståle Solbakken a dat roade, naționala sa învingând Coasta de Fildeș cu 2-1 în șaisprezecimi. Aceasta a fost prima victorie obținută vreodată de țara scandinavă într-un meci eliminatoriu la Cupa Mondială, după eșecurile suferite în fața Italiei în 1938 și 1998. Selecționerul Solbakken a fost pe teren la acea dramă provocată de italieni în urmă cu 28 de ani, iar acum trebuie să orchestreze ceea ce ar putea fi cel mai mare rezultat din istoria „vikingilor”. Obiectivul este trecerea de optimi în premieră la un turneu final, o performanță pe care cele 15 victorii obținute în ultimele 20 de meciuri arată că sunt mai mult decât capabili să o realizeze.

Bruno Guimarães a reușit deja patru pase decisive în actuala campanie a Braziliei de la Cupa Mondială, inclusiv assist-ul pentru golul victoriei marcat în prelungiri împotriva Japoniei; în istoria „Seleção”, doar legendarul Pelé a reușit mai multe pase de gol la o singură ediție de turneu final. De cealaltă parte, „creierul” Norvegiei, Martin Ødegaard, ar putea deveni primul fotbalist din istoria monitorizată a competiției care oferă o pasă decisivă în fiecare dintre primele sale patru apariții la Cupa Mondială, după ce a strâns trei assist-uri în cele trei meciuri jucate până acum.

În tabăra Braziliei, staff-ul medical va trebui să verifice starea fizică a lui Casemiro, însă există semne mari de întrebare privind disponibilitatea lui Lucas Paquetá și a lui Raphinha. Norvegienii speră, în schimb, să îl recupereze pe Julian Ryerson, care vine după o accidentare la coapsă, transmite flashscore.ro.