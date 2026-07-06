Donald Trump a ajuns să influențeze și decizii din lumea fotbalului. După ce golgheterul naționalei Statelor Unite, Folarin Balogun, a primit cartonaș direct și ar fi trebuit să fie suspendat în optimile de finală contra Belgiei, președintele SUA a sunat reprezentanții FIFA, iar atacantul a devenit disponibil pentru partida din această seară. Decizia a fost criticată dur nu doar de personalități din lumea fotbalului.

Donald Trump a lăsat la o parte problemele politice și s-a apucat de fotbal. Potrivit The Guardian, președintele SUA a sunat de trei ori celor de la FIFA pe parcursul săptămânii trecute pentru a se asigura că Folarin Balogun va putea juca.

Donald TRUMP, PREȘEDINTELE STATELOR UNITE: „ Am solicitat o revizuire a deciziei din partea FIFA. Am vorbit cu cineva care este extrem de respectat și, în același timp, care ne respectă de zece ori mai mult și a fost bun și înainte. ”

Liderul de la Casa Albă a spus că este fost sportiv și știe cum arată de fapt, un fault de roșu, lăsând să se înțeleagă că arbitrul este incompetent. Trump a amintit și de un scandal de trucare a meciurilor din Brazilia, cu implicarea centralului Raphael Claus, dar acuzațiile de atunci nu au avut probe. Sud-americanul l-a eliminat pe Balogun în meciul contra Bosniei, după o intrare dură a atacantului de la AS Monaco pe glezna lui Muharemovic, care s-a îndoit urât.

Trump l-a sunat pe Gianni Infantino, președintele FIFA, care s-a apropiat mult de liderul Statelor Unite înaintea Campionatului Mondial. Decizia forului fotbalistic arată că regulile nu sunt aceleași pentru toată lumea, iar totul se poate rezolva cu un apel de la Donald Trump, care s-a arătat mirat, că un cartonaș roșu la fotbal duce la suspendare în următoarea partidă.

Donald TRUMP, PREȘEDINTELE STATELOR UNITE: „ Ei zic că nu poate juca. Este foarte nedrept. Este ceva să penalizezi pe cineva în acel meci, dar cum de penalizezi pentru o partidă pe care nu a jucat-o încă? Este nedrept, nu poți face asta.”

FIFA și-a motivat decizia, făcând trimitere la articolul 27 din Codul disciplinar FIFA, care permite anularea efectelor cartonașului roșu, dacă nu este vorba despe trucare de meci. Potrivit Comisiei, fotbalistul va fi sub observație timp de un an, astfel că, din punct de vedere tehnic, cartonașul roșu rămâne în continuare activ. Dacă, pe parcursul acestei perioade, atacantul va comite o nouă abatere asemănătoare, va fi obligat să execute suspendarea de o etapă.

Aceeași regulă a fost utilizată și în cazul lui Cristiano Ronaldo, care în penultimul meci din preliminarii a lovit cu cotul un irlandez și risca să rateze cel puțin o partidă de la Mondial. Este pentru prima dată din 1962 când FIFA anulează o suspendare pentru cartonașul roșu la Campionatul Mondial, iar cazul a stârnit valuri de critici din partea personalităților fotbalistice și nu doar. Selecționata SUA a salutat decizia, iar UEFA a numit-o de neînțeles și de nejustificat. Între timp, Federația de Fotbal belgiană a transmis că va căuta toate căile pentru a contesta hotărârea.

Rudi GARCIA, SELECȚIONERUL BELGIEI: „ Nu știam că în birourile FIFA, 5 iulie este ca 1 aprilie în Europa. Este o păcăleală de Ziua Păcălelilor. Pentru mine a fost o descoperire. ”

Din ultimele informații, Folarin Balogun, care a marcat trei goluri până acum, va face parte din lotul americanilor la partida cu Belgia. Donald Trump nu este primul politician, care se implică în luarea deciziilor la turnee finale. Liderul fascisct, Benito Mussolini, în 1934 și 1938 a venit la fiecare meci pentru a fi sigur că Italia va deveni campioană mondială. Totodată, dictatorul argentinian Jorge Rafael Videla și șeicul Fahad al-Ahmed al-Jaber al-Sabah, frate al emirului din Kuwait ar fi avut interferențe, dar toate aceste cazuri au avut loc zeci de ani în urmă.