Cristiano Ronaldo a confirmat la conferința de presă dinaintea meciului cu Spania că aceasta este ultima sa prezență la ultima Cupă Mondială. Superstarul de 41 de ani le-a reproșat jurnaliștilor că tot încearcă să îl distrugă, dar a spus că criticile nu îl afectează.

Cristiano RONALDO, CĂPITANUL NAȚIONALEI PORTUGALIEI: „ Vreau să mă bucur cât mai mult posibil, dacă este ultimul meu Mondial, pentru că este ultimul meu Mondial. Vreau să mă bucur de fiecare zi. Să sperăm ca să nu fie ultimul meu meci. ”

Conferința de presă de la Dallas, desfășurată ieri, înaintea partidei cu Spania din această seară, a adus un Cristiano Ronaldo extrem de sincer și vorbăreț în fața jurnaliștilor. De-a lungul timpului s-a contrazis atunci când a venit vorba despre cât de importantă ar fi o Cupă Mondială pentru cariera sa.

Cristiano RONALDO, CĂPITANUL NAȚIONALEI PORTUGALIEI: „ Nu voi fi mai mult Cristiano dacă voi câștiga Campionatul Mondial și nu voi fi mai puțin Cristiano dacă nu voi câștiga Campionatul Mondial. Evident că toți suntem aici cu speranță, iar eu în special. Toate competițiile în care intru sunt pentru a încerca să le câștig. ”

Ronaldo, la fel ca Messi și Guilermo Ochoa, sunt singurii cu prezențe la șase Campionate Mondiale. Însă, portughezul este unicul care a marcat la șase ediții diferite. La această ediție a înscris de trei ori.

Cristiano a recunoscut că nu mai este jucătorul de odinioară, dar crede că încă evoluează la un nivel înalt. Simte în continuare pasiune pentru joc, așa că nu se gândește la retragere, fiind tăios în exprimările la acest subiect.

Cristiano RONALDO, CĂPITANUL NAȚIONALEI PORTUGALIEI: „ Mă voi retrage, așa cum am spus acum câțiva ani, când voi dori eu, nu când vreți voi. Cred că este o pierdere de timp să puneți mereu aceeași întrebare, este ultimul. Vom vedea, nu vreau să îndrept atenția spre asta, pentru că cred că asta este cel mai puțin important. ”

Întrebat despre cum gestionează criticile legate de faptul că este titular al naționalei sale la 41 de ani, lusitanul a îndreptat săgețile spre jurnaliști.

Cristiano RONALDO, CĂPITANUL NAȚIONALEI PORTUGALIEI: „ Ei bine, sunt 23 de ani de când încercați să mă distrugeți. Ah, dar v-ați dat seama deja de asta? Că nu merită. O pierdere de timp. Nu merită. Încercați, dar nu merită. Nu merită.”

Unul dintre jurnaliștii din sală a fost vizat în mod special de Ronaldo, care a mai adăugat că toate criticile la adresa lui sunt mizerii pe care nu le ia în seamă.

Cristiano RONALDO, CĂPITANUL NAȚIONALEI PORTUGALIEI: „ - Dă-i acelui băiat care este în fața lui. Acel băiat care nu mă place, vreau să văd dacă îmi pune o întrebare bună.

- Atunci hai.

- Cine? Da, cine?

- Nu e acolo? Da, da, tu. Știu că nu mă place. ”

Cristiano Ronaldo își va conduce în această seară naționala în bătălia cu Spania din optimile de finală. Cel mai bun marcator din istoria selecționatei portugheze, cu 146 de goluri, dintre care 11 la Cupa Mondială, va juca al 233-lea meci în tricoul lusitan.