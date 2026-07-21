Golul lui Ferran Torres, care a adus titlul Spaniei, a fost ultimul dintre cele 308 marcate la Cupa Mondială 2026. Media de 2,96 pe meci a fost cea mai mare din turneu după 1970.

A lipsit doar un gol pentru a egala performanța de acum 56 de ani și două pentru a o depăși. În clasamentul general al celor 23 de ediții ale Cupei, ediția din 2026 a urcat pe locul 8. Primele șase poziții sunt ocupate chiar de edițiile inaugurale ale competiției.

La număr absolut de goluri, turneul din America de Nord a doborât detașat recordul istoric al Cupei Mondiale. Acest lucru s-a datorat în mare parte extinderii la 48 de echipe, ceea ce a făcut ca numărul de meciuri să crească de la 64 la 104.

Detalierea golurilor/ flashscore.ro

Recordul aparținea ediției din 2022, cu 172 de goluri — 2,69 pe meci. Diferența semnificativă la medie arată însă că turneul din 2026 a depășit cu adevărat tendința ultimelor decenii.

Dintre cele 308 goluri, 62 (20%) au fost marcate între minutele 46 și 60. A fost intervalul cu cele mai multe reușite, urmat de perioada 76-90 (47 de goluri).

Franța și Anglia au împărțit titlul de cel mai bun atac al Cupei Mondiale, cu 20 de goluri fiecare. O recompensă meritată după 6-4 pentru englezi în fața francezilor în finala mică, cel mai spectaculos meci al turneului din 1982 încoace.

Golgheterul a fost Kylian Mbappé, cu 10 goluri, două peste Lionel Messi. Starul francez este primul jucător care reușește această performanță în două ediții (2022 și 2026). De asemenea, a devenit cel mai bun marcator din istoria Cupei Mondiale, cu 22 de goluri — unul mai mult decât Messi, scrie flashscore.ro.

Franța 4-6 Anglia / flashscore.ro

Cupe Mondiale cu cele mai mari medii de goluri

1) Elveția 1954: 5,38 (140 de goluri în 26 de meciuri)

2) Franța 1938: 4,67 (84 de goluri în 18 meciuri)

3) Italia 1934: 4,12 (70 de goluri în 17 meciuri)

4) Brazilia 1950: 4,00 (88 de goluri în 22 de meciuri)

5) Uruguay 1930: 3,89 (70 de goluri în 18 meciuri)

6) Suedia 1958: 3,60 (126 de goluri în 35 de meciuri)

7) Mexic 1970: 2,97 (95 de goluri în 32 de meciuri)

8) Canada, Mexic și Statele Unite 2026: 2,96 (308 goluri în 104 meciuri)

9) Spania 1982: 2,81 (146 de goluri în 52 de meciuri)

10) Chile 1962: 2,78 (89 de goluri în 32 de meciuri)

Anglia 1966: 2,78 (89 de goluri în 32 de meciuri)