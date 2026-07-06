După înfrângerea Braziliei în fața Norvegiei, Vinicius Junior l-a felicitat pe Erling Haaland, chiar în timp ce acesta oferea declarații pentru jurnaliști. Acum câteva zile, cei doi au fost protagoniștii unui video, creat cu ajutorul inteligenței artificiale, în care a fost recreată o scenă memorabilă dintr-un film și care s-a viralizat rapid pe internet.

Vinicius Junior s-a apropiat, i-a strâns mâna și l-a îmbrățișat pe Haaland, în timp ce atacantul norvegian se afla în fața a zeci de jurnaliști. În acest mod, brazilianul l-a felicitat și și-a demonstrat respectul față de rivalul pe care l-a tot întâlnit în Liga Campionilor, în meciurile dintre Real Madrid și Manchester City. Vinicius a încheiat Mondialul cu patru goluri, în timp ce Haaland a ajuns la șapte reușite, fiind în fruntea topului golgheterilor alături de Messi și Mbappe. Atacantul scandinav este cel mai bun marcator din istoria naționalei Norvegiei, cu 62 de goluri în 54 de partide, marcând cel puțin o dată în ultimele 14 meciuri oficiale ale naționalei.

Erling Haaland este una dintre figurile centrale ale turneului din SUA, Canada și Mexic. Acum câteva zile, un filmuleț cu norvegianul și Vinicius Junior, creat cu ajutorul inteligenței artificiale a devenit extrem de popular.

În video, fețele jucătorilor au fost surprapuse cu cele ale personajelor din filmul de comedie „White Chicks”. Haaland i-a luat locul lui Marlon Wayans, în timp ce Vinicius apare în rolul interpretat de Terry Crews, care a creat scena memorabilă, interpretând piesa „A thousand miles”.

Fotbaliștii au apreciat ingeniozitatea fanilor. Haaland i-a propus lui Vinicius să recreeze scena în realitate, iar brazilianul a reacționat cu amuzament.