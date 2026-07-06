Norvegia se află în regim de petrecere după prima calificare din istorie în sferturile unei Cupe Mondiale. Victoria contra Braziliei a scos pe străzile capitalei Oslo, circa 100 de mii de oameni, care au vâslit întruna, mișcări devenite cartea de vizită a vikingilor. O parte a familiei regale a sărbătorit alături de mulțime, iar nepoții moștenitori ai regelui Harald al V-lea au urmărit partida din tribunele stadionului.

Un mic cutremur a zguduit capitala Oslo, atunci când Erling Haaland a marcat în poarta Braziliei. Unul dintre epicentre a fost stadionul naționalei Norvegiei, unde suporterii au fost în extaz. Petrecerea a continuat pe stăzile orrașului.

Norvegia nu a mai fost la un Campionat Mondial de 28 de ani, iar succesul i-a adus în culmea fericirii pe fanii scandinavi.

„ Nu am cuvinte, este incredibil, de necrezut.”

„ Se întâmplă o dată în viață. Este extraordinar! Suntem foarte fericiți.”

În preajma Palatului Regal au sărbătorit zeci de mii de oameni, iar în total, pe străzile din Oslo au ieșit cel puțin o sută de mii de persoane, potrivit autorităților, adică a zecea parte din populația orașului. Evident, s-a vâslit fără întrerupere, de la mic la mare.

Celebrele mișcări, care imită vâslitul și strigătul vikingilor, strămoșii scandinavilor, este nelipsit când vine vorba de norvegieni, iar mulțimii s-a alăturat și prințul moștenitor Haakon.

Până și membrii armatei norvegiene au repetat mișcările, felicitând naționala de fotbal.

S-a vâslit și în tribunele stadionului din New Jersey. Fotbaliștii s-au alăturat suporterilor, și ca un adevărat lider de echipaj, Haaland a dirijat sărbătoarea.

Familia regală a fost alături de națională în Statele Unite. Prințesa Ingrid Alexandra și prințul Sverre Magnus, nepoții regelui Harald al V-lea, au stat lângă tatăl lui Erling Haaland, iar după meci l-au felicitat personal pe atacnd, venind în vestiar.

Chiar dacă performanța Norvegiei este numită o minune, în realitate, această generație are un potențial uriaș, iar un parcurs lung la Mondialul din acest an nu este o surpriză atât de mare. Haaland, Odegaard, Sorloth și compania vor întâlni Anglia, cele două reprezentative jucând de 12 ori până acum. Scandinavii au câștigat două partide, iar britanicii șapte. Ascensiunea echipei de fotbal este rezultatul unui program național de dezvoltare bine pus la punct, care a adus roade și în alte sporturi. Norvegia este regina la Olimpiadele de Iarnă, inclusiv cea din 2026, iar la hochei, tot în acest an, a ajuns pentru prima dată în semifinalele Campionatului Mondial.