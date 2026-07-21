Trofeul Cupei Mondiale a ajuns acasă, iar la Madrid atmosfera de sărbătoare a fost resimțită în fiecare colț de stradă. Campionii au fost primiți cu onoruri regale, aclamați de aproape două milioane de oameni și purtați într-o paradă spectaculoasă pe străzile Madridului. Capitala a vibrat o zi întreagă pentru generația care a scris una dintre cele mai frumoase pagini din istoria fotbalului spaniol.

Spaniolii au avut o noapte albă, după fiesta din centrul Madridului, dar evenimentele festive au început în jurul amiezii, când avionul cu membrii reprezentativei a aterizat pe pământ spaniol. Selecționerul Luis de la Fuente și căpitanul Rodri au ieșit primii, ridicând glorios cupa mondială. De la aeroport, îmbrăcați la patru ace, spaniolii au plecat mai întâi la Palatul Zarzuela pentru a fi felicitați de Regele Filip al VI-lea și Regina Letizia. Marele star al echipei, Lamine Yamal, nu a mai ținut cont de protocol și l-a salutat pe Regele Filip de parcă ar fi fost un coechipier.

A urmat întâlnirea cu premierul Pedro Sanchez la Palatul Mancloa, unde a fost amenajată și o scenă. Sute de oameni au aclamat campionii mondiali. După toate activitățile de protocol a început adevărata petrecere. Vedetele Furia Roja au urcat în autobuzul descoperit și a început parada.

Oameni cu trofee improvizate, ticouri roșii, pancarte, steaguri ale naționale Spaniei au întâmpinat campionii mondiali cu multă gălăgie, în timp ce jucătorii salutau mulțimea.

Lamine Yamal și-a pus pe cap o coroană, iar la un moment dat, a primit de la unul dintre fani ilustrarea fratelui său mai mic Kenye, un fenomen pe internet. Pe spatele posterului era scris mesajul: „Lupta anului: Paredes versus Gavi”, o ironie, după incidentele de la sfârșitul finalei.

Chiar dacă se așteptau ca la sărbătoare să participe un milion de oameni, autoritățile au estimat că numărul s-a apropiat de două milioane de iberici, care au ieșit pe străzile Madridului.



Peste o sută de mii de fani s-au îmbulzit în locul unde sunt sărbătorite toate succesele răsunătoare, Piața fântânilor Cibeles.

Unul după altul, fiecare jucător, a ieșit pe scenă, fiind aclamat de public. Apariția lui Yamal a fost una dintre cele mai așteptate, atacantul de 19 ani dansând în stilul său.

Fanii au strigat neîntrerupt și numele lui Ferran Torres, eroul care a marcat golul victoriei contra Argentinei. Iar atunci când și-a făcut apariția Rodri a fost format un coridor de onoare, fiind declanșată nebunia.

Marc Cucurella a fredonat alături de oameni piesa, versurile căreia au devenit cartea sa de vizită.

Rodri a ținut să îl scoată în evidență încă o dată pe Ferran Torres, principala țintă a criticilor nu doar la națională, dar și la FC Barcelona.

„Să cântăm împreună!”

După ce au ridicat încă o dată trofeul, în mod simbolic, petrecerea a continuat cu un concert al artiștilor cu renume din Spania, printre care Aitana, Ana Mena, Lola Indigo, Arde Bogota și Viva Suecia. Furia Roja a devenit campioană mondială pentru a doua oară în istorie.