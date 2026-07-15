Franța a retrăit coșmarul iberic chiar de Ziua Națională. Spania a făcut o demonstrație de forță în fața vicecampioanei mondiale și este prima finalistă a Cupei Mondiale. Furia Roja s-a impus cu 2 la 0 în semifinala de la Dallas și va lupta duminică, la New York, pentru al doilea titlu mondial din istorie.

Spania lui Luis de la Fuente continuă parcursul perfect la Mondial și confirmă că traversează cea mai bună perioadă din ultimul deceniu. După triumful de la EURO din 2024 și după eliminarea Franței în semifinala Ligii Națiunilor în 2025, ibericii au repetat scenariul și aseară la Cupa Mondială. Pentru al treilea an consecutiv, "Les Bleus" sunt eliminați dintr-o competiție majoră chiar de rivala lor din Peninsula Iberică.

Semifinala disputată pe AT&T Stadium din Dallas a început într-un ritm precaut, cele două selecționate preferând să nu riște în primele minute. Prima ocazie importantă le-a aparținut spaniolilor, după o lovitură liberă obținută de Lamine Yamal, care își sărbătorise cu o zi înainte împlinirea vârstei de 19 ani.

Replica Franței a venit prin Kylian Mbappe, lansat excelent în adâncime, însă defensiva iberică și intervenția lui Unai Simon au blocat acțiunea înainte ca atacantul lui Real Madrid să poată finaliza. Momentul care a schimbat complet partida s-a produs în minutul 20. Lamine Yamal a pătruns în careu și a fost faultat imprudent de Lucas Digne, iar arbitrul din El Salvador, Ivan Barton, a indicat fără ezitare la punctul cu var. Mikel Oyarzabal a executat perfect și l-a învins pe Mike Maignan, deschizând scorul pentru Spania.

Golul l-a dus pe atacantul lui Real Sociedad la cinci reușite la acest Campionat Mondial, egalând recordul de goluri marcate de un spaniol într-o singură ediție a turneului final. Pentru Franța a urmat încă o lovitură, după ce în minutul 32, William Saliba s-a accidentat și a fost înlocuit de Maxence Lacroix, iar defensiva franceză și-a pierdut din stabilitate.

Chiar înainte de pauză, Fabian Ruiz a fost foarte aproape să dubleze avantajul, însă Maignan a intervenit salvator. După reluare, selecționerul Cocoșilor Galici, Didier Deschamps, a încercat să schimbe cursul jocului, introducând forțe proaspete în ofensivă, însă tot Spania a lovit decisiv. În minutul 57, Dani Olmo a construit superb faza golului, iar Pedro Porro a finalizat impecabil pentru 2 la 0.

Fundașul dreapta și-a trecut astfel în cont al doilea gol la acest Mondial și a închis practic semifinala. Ibericii au continuat recitalul. Lamine Yamal a mai trimis o dată mingea în poarta lui Maignan, însă reușita a fost anulată pentru o poziție de offside. De cealaltă parte, Franța a încercat să revină prin Mbappe, Dembele și Desire Doue, însă Unai Simon a avut o prestație impecabilă. Portarul spaniol a câștigat toate duelurile importante cu starurile franceze, iar apărarea condusă de Pau Cubarsi și Aymeric Laporte a neutralizat aproape complet atacul vicecampioanei mondiale.

Pe final, Ferran Torres putea transforma victoria într-una categorică, însă lovitura sa de cap a trecut puțin pe lângă poartă. În schimb, francezii nu au găsit nicio soluție pentru a sparge organizarea perfectă a ibericilor, iar Ousmane Dembele, câștigătorul Balonului de Aur din 20215, a avut o evoluție ștearsă. La fluierul final, Spania a sărbătorit calificarea în marea finală. Echipa lui Luis de la Fuente va juca duminică, pe MetLife Stadium din New York, împotriva câștigătoarei duelului dintre Argentina și Anglia, meci ce se joacă astăzi de la ora 22.00. De partea cealaltă Franța va încerca doar să salveze onoarea în finala mică, programată sâmbătă, la Miami.