Meciul Australia - Egipt 1-1, a decis încă o echipă calificată în optimi la Cupa Mondială 2026. Egiptenii au marcat primii, în minutul 13, prin Ashour, dar au fost egalați după autogolul lui Hany din minutul 55. În cele din urmă, totul s-a decis la loteria penalty-urilor, care a adus și o premieră pentru țara africană.

Egipt a câștigat primul meci în rundele eliminatorii din istoria țării la Cupa Mondială

Concret, este pentru prima dată când Egipt reușește să câștige un meci în rundele eliminatorii ale celui mai prestigios turneu din fotbal.

Egipt nu are decât patru participări la Cupa Mondială, cu tot cu cea din prezent, și a jucat doar două meci eliminatorii.

Prima dată s-a întâmplat în 1934, la Cupa Mondială din Italia, unde Egipt pierdea în prima rundă eliminatorie cu Ungaria, scor 2-4. La acest turneu final nu au existat grupe, astfel că țara africană era eliminată după un singur meci.

După 56 de ani de așteptare, Egipt a jucat din nou la o Cupă Mondială, la ediția din 1990, organizată tot în Italia. Africanii terminau pe locul patru în grupă, după 1-1 cu Olanda, 0-0 cu Irlanda și 0-1 cu Anglia.

După alți 28 de ani de așteptare, Egipt participa și la ediția din 2018, organizată în Rusia. Deși s-a bucurat de prezența lui Mohamed Salah, cel mai bun jucător din istoria țării, Egipt a încheiat tot pe ultimul loc: 0-1 cu Uruguay, 1-3 cu țara gazdă și 1-2 cu Arabia Saudită.

Acum, Egipt, cu "Generația de Aur", se află la cea mai bună campanie de Cupă Mondială din istoria țării. În optimi, foarte probabil africanii vor da peste Argentina, care joacă mai întâi cu cei din Capul Verde.

Pe lângă Mohamed Salah, Egipt îl mai are și pe Omar Marmoush, starul lui Manchester City, transmite digisport.ro.