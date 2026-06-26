Job-ul de vis pentru orice amator ai fotbalului. Doi fani sunt plătiți cu 50 de mii de dolari fiecare pentru ca să urmărească toate cele 104 meciuri ale Cupei Mondiale. Studioul cu pereți din sticlă se află în Times Square, sub privirile a mii de trecători.

În perioada 11 iunie – 19 iulie, Austin Franklin și Kevin Akoto, au făcut un pact cu... fotbalul. Postul american de televiziune FOX News a anunțat că este în căutarea principalului urmăritor al Cupei Mondiale. Din peste 6000 de CV-uri, care au însemnat și probe video, au fost aleși candidați, care vor fi remunerați cu câte 50 de mii de dolari.

Kevin AKOTO, ANGAJAT FOX NEWS: „ Ca un fel de vis febril. Atunci când aveam 20 de ani, mi-am luat parcă... dacă e să vorbim peste 30 de ani în viitor, aveam 20 de ani. Pur și simplu mi-am luat o lună de pauză de la realitate și m-am uitat la fotbal toată ziua. Adică, o să fie ceva la care o să mă gândesc. Cum am spus, în anii ce vor urma, o să fie ceva de genul: chiar am făcut asta?!”

Kevin a renunțat la locul său de muncă și s-a despărțit de iubita doar de dragul jobului de vis. Astfel, cubul cu geamuri panoramice a devenit casa sa pentru o perioadă.

Kevin AKOTO, ANGAJAT FOX NEWS: „ S-a transformat pur și simplu într-un al doilea spațiu de locuit. Am locul meu acolo, pe scaunul ăla, vin, îmi fac rutina, îmi mănânc jeleurile în formă de râme dimineața și, știi, pur și simplu mă pregătesc pentru o nouă zi de muncă.”

Studioul improvizat se află în New York, iar zecile de mii de oameni, trec și pot vedea tot ce se întâmplă în interior. De când muncesc, Franklin și Kevin au fost surprinși de două lucruri.

Franklin AUSTIN, ANGAJAT FOX NEWS: „ Primul este cât de ușor uiți că te afli într-un cub de sticlă în Times Square. Mai ales dacă meciul este foarte intens ești absorbit și te uiți cam 15 minute. Apoi mă uit la Kevin și îmi zic: Wow, sunt oameni afară, știi, adică uneori chiar simt că sunt în propria mea sufragerie. Celălalt lucru uimitor este pur și simplu câți oameni s-au uitat alături de noi. De exemplu, la primul meci al Braziliei, cred că au fost o mie de fani brazilieni.”

Cei doi amatori ai fotbalului spun că unele meciuri sunt o povară, dar alte partide trec neobservate. Totuși, la sfârșitul maratonului de peste o lună, oboseala își va spune cuvântul.

Franklin AUSTIN, ANGAJAT FOX NEWS: „ O să dorm. Abia aștept să recuperez somnul pierdut. Cred că o să fiu un fel de Rip Van Winkle. Și s-ar putea să dorm timp de 30 de zile. Cine știe?”

Pe lângă urmărirea partidelor, microbiștii fac transmisiuni live cu reacții, primesc oaspeți și fac tot felul de conținut legat de Cupa Mondială.

Până acum, cei mai norocoși angajați din lume, au trecut de jumătatea misiunii lor. Americanii au urmărit 60 din 104 partide ale Mondialului, un număr record de dueluri.