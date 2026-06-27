După scandalul răsunător în care șeful Moldatsa a fost demis pentru faptul că CV-ul depus la angajare nu corespunde realității, Radu Marian a fost întrebat în ce relație este cu Dumitru Vangheli. Deputatul PAS a menționat că ce doi au „copilărit într-o ogradă”, spunând că n-au fost prieteni, însă își asumă faptul că a greșit atunci când l-a recomandat pe el în funcție.

Radu MARIAN, DEPUTAT PAS: „Am copilărit într-o ogradă, ne știam de mult. Nu suntem apropiați. Eram din aceeași ogradă de la Poșta Veche. Apoi știam că a revenit în țară. Nu am fost noi prieteni, doar că îl cunoșteam de mai demult. Ceea ce vreau să spun este că într-adevăr am greșit și instituțiile au greșit. El a mințit și asta e regretabil. Și noi trebuie să învățăm ceva din acest lucru. Înțeleg că sunt și anumite voci care cer demisia mea. Uitați-vă, eu mi-am făcut treaba onest. Integritatea pentru mine e cel mai important lucru. Eu am depus eforturi pentru a ajuta țara să mergem în Uniunea Europeană” .

Totodată, anume Marian este cel care l-a recomandat pe Vangheli în funcția de șef la Moldatsa, informația a fost confirmată de Maia Sandu în cadrul emisiunii În PROfunzime din 25 iunie.

Maia SANDU, PREȘEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA: „A venit acest CV, omul vine din diasporă, are un CV bun, s-a prezentat bine la interviu, deci toate lucrurile arătau destul de bine. Nu a fost intenția cuiva să îl impună. Dacă ar fi știut Radu sau altă lume ce se ascunde în spatele acestei persoane, evident că nu l-ar fi promovat.”

Emisiunea integrală din 25 iunie o puteți urmări AICI

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Șeful MoldATSA și-ar fi înfrumusețat CV-ul

Reacția lui Vangheli vine după ce Ziarul de Gardă a publicat o investigație privind unele informații din CV-ul său și activitatea companiilor cu care acesta a fost asociat. Conform CV-ului oficial, Dumitru Vangheli a făcut studii la Chișinău, apoi a plecat în Canada.

Potrivit propriilor declarații, acolo ar fi studiat între 2011 și 2012 la Școala de Pilotaj „CargAir” din Hubert, cunoscută ca una dintre cele mai mari academii private de aviație din Canada, academie unde ar fi obținut licență ATPL, cel mai înalt nivel de calificare pentru un pilot de avion.

În aceeași perioadă, susține Vangheli în același document, ar fi fost administrator la o companie de catering din Montreal, iar după absolvirea școlii de pilotaj ar fi fost angajat ca pilot de linie la Air Canada.

În investigația publicată de Ziarul de Gardă se arată că nici informația potrivit căreia Vangheli ar fi lucrat ca pilot de linie nu ar corespunde realității.

Într-un răspuns la solicitările jurnaliștilor, Air Canada a negat că directorul Moldatsa ar fi fost vreodată angajat acolo în calitate de pilot.

APP a dispus o anchetă după scandalul privind CV-ul lui

Ulterior, Agenția Proprietății Publice a anunțat eliberarea sa din funcția de director al MoldATSA și a inițiat o anchetă internă după informațiile apărute în spațiul public privind legalitatea și autenticitatea actelor depuse de acesta la concursul pentru ocuparea funcției.

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