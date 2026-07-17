Lacrimi de fericire pentru arbitrul Slvako Vincic, care a fost delegat să conducă la centru finala Cupei Mondiale din New Jersey. Centralul sloven s-a emoționat atunci când a aflat vestea și urmează să oficieze al patrulea duel la acest turneu.

„ Este absolut minunat, la fel de minunat ca și faptul că arbitrul va fi Slavko. ”

Șeful Comisiei de arbitri din cadrul FIFA, Pierlugi Collina, a făcut anunțul în fața tuturor arbitrilor, Slavko Vincic izbucnind în lacrimi atunci când și-a auzit numele. Slovenul va fi ajutat de asistenții săi Tomaz Klancnik şi Andraž Kovacic, iar al patrulea oficial va fi iordanianul Adham Makhadmeh. Vincic a mai condus la centru partidele Brazilia - Maroc, Iordania - Algeria și Mexic – Ecuador.

Arbitrul de 46 de ani se află în fața celui mai important meci al carierei, după ce în trecut a oficiat finala Ligii Campionilor din 2024, câștigată de Real Madrid în fața Borussie Dortmund și o finală de Liga Europei în 2022. Considerat unul dintre cei mai buni arbitri UEFA, slovenul poartă noroc Spaniei, ibericii fiind neînvinși în cinci partide cu el la centru. De partea cealaltă, Argentina a pierdut singura partidă în care Vincic a condus brigada de arbitri, contra Arabiei Saudite la Mondialul din 2022.