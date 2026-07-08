Victoria contra Egiptului a purtat o încărcătură emoțională puternică, în special, pentru Lionel Messi. Idolul argentinienilor a plâns după fluierul final al partidei în care a bătut sau consolidat numeroase recorduri. Pe lângă faptul că este cel mai bun marcator și are cele mai multe partide jucate, Messi a devenit și cel mai bun asistent din istoria Cupei Mondiale.

Orice nouă apariție pe teren a lui Messi vine la pachet cu o listă lungă de recorduri, chiar dacă spune că nici nu le știe pe toate. Reușita din poarta Egiptului a devenit a 21-a la toate edițiile Cupei Mondiale, ceea ce îl face cel mai bun marcator din toate timpurile.

Totodată, pasa la primul gol a fost a noua pentru liderul acestei generații, care a trecut pe primul loc în top-ul celor mai buni asistenți din istorie, peste celălat zeu al fotbalului argentinian, Diego Armando Maradona. Messi se bate și pentru titlul de cel mai bun marcator din Argentina la o singură ediție. Acum este golgheterul acestui turneu, având opt goluri, la fel ca și deținătorul performanței, Guillermo Stabile în 1930.

Messi este singurul marcator în toate fazele Cupei Mondiale, singurul care înscrie în nouă meciuri consecutive și unicul fotbalist cu gol în șase partide la rând din faza eliminatorie. În plus, niciun alt jucător nu a marcat mai multor naționale diferite, deținătorul a opt Baloane de Aur reușind să dea gol cu 15 echipe.

Lionel MESSI, CĂPITANUL NAȚIONALEI ARGENTINEI: „ Este un ADN pe care îl are această națională. Eu am mai spus-o și am repetat-o de multe ori. Cred că acest grup demonstrează întotdeauna că luptă la maximum, oricare ar fi adversarul, oricare ar fi meciul. Și este o nouă dovadă de caracter. ”

Totuși, Leo a bifat și un record negativ, fiind primul jucător ce ratează două lovituri de la 11 metri la aceeași Cuoă Mondială. Căpitanul pumelor, la fel ca toți coechipierii săi, a lăsat totul pe teren contra Egiptului, iar la sfârșit de meci toți s-au simțit descătușați.

Odată ce va intra pe teren în partida cu Elveția duminică dimineața, Messi își va extinde recordul celor mai multor meciuri jucate la tocmai 32 de confruntări pe parcursul a șase ediții diferite ale Cupei Mondiale.