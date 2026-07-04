Steaua lui Lionel Messi continuă să strălucească intens, chiar și la 39 de ani. Starul argentinian a stabilit două noi recorduri, după ce a deschis scorul pentru naționala sa împotriva Capului Verde, la Miami, în faza șaisprezecimilor de finală ale Cupei Mondiale 2026.

În minutul 29 al partidei, Messi a primit o pasă excelentă de la Lisandro Martínez peste apărare și a avut nevoie de două atingeri pentru a controla mingea și a o trimite în poartă, deschizând scorul pentru Argentina.

Messi a ajuns la al șaptelea gol la acest Mondial, egalând performanța din 2022 și preluând conducerea în clasamentul golgheterilor din 2026, cu un gol avans față de Mbappé. El a devenit primul jucător din istoria Cupei Mondiale care marchează șapte sau mai multe goluri în două ediții diferite.

În plus, Messi a reușit să marcheze în toate fazele Cupei Mondiale. După ce a fost un coșmar pentru apărările adverse în toate meciurile din grupe, acum a marcat și în șaisprezecimi, având goluri și în optimi, sferturi, semifinale și în marea finală.

Messi și-a extins recordurile cu golul împotriva Capului Verde. A ajuns la opt meciuri consecutive cu gol marcat la Cupa Mondială și a înscris al 20-lea gol în turneu, devenind cel mai bun marcator din istoria competiției.

Argentianul a evoluat în cel de-al 30-lea meci al său la Cupa Mondială, un record. În 27 dintre acestea a fost titular, în timp ce în trei a intrat de pe banca de rezerve. Pe locul doi în acest clasament se află „rivalul” portughezul Cristiano Ronaldo, transmite flashscore.ro.