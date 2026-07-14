Norvegia și-a primit eroii acasă. Peste 100 de mii de suporteri au transformat centrul orașului Oslo într-o mare de steaguri și cântece, după cel mai bun parcurs al naționalei la un Campionat Mondial din ultimele aproape trei decenii.

Deși visul unei semifinale mondiale a norvegienilor s-a spulberat după înfrângerea dramatică cu 2 la 1 în fața Angliei, scandinavii au demonstrat că performanța echipei lui Ståle Solbakken valorează mai mult decât un rezultat. Atmosfera de sărbătoare a început încă din momentul în care avionul naționalei a aterizat în capitală și a fost salutat cu tradiționalul tunel de apă. De acolo, delegația s-a îndreptat spre Palatul Regal, unde jucătorii au fost primiți de regele Harald și de familia regală, înainte de a ieși pe treptele palatului pentru a saluta zecile de mii de oameni adunați în piață.

La doar o zi după revenirea din Statele Unite, fotbaliștii au fost întâmpinați la Oslo de peste 100 de mii de suporteri, într-una dintre cele mai impresionante manifestații dedicate unei echipe naționale din istoria țării. Piața din fața Palatului Regal și celebrul bulevard Karl Johans gate au devenit neîncăpătoare. Suporterii au cântat minute în șir, au fluturat steagurile Norvegiei și au scandat numele favoriților, transformând eliminarea din sferturile de finală într-o adevărată sărbătoare națională.

La un moment dat, jucătorii au refăcut celebrul "Viking Row", moment devenit simbolul naționalei pe parcursul acestui Mondial. De această dată, ritmul a fost ținut chiar de prințul moștenitor Haakon, care a bătut toba în timp ce întreaga echipă și zecile de mii de suporteri imitau tradiționala mișcare a vikingilor. Imaginile au făcut rapid înconjurul lumii.

Marele absent al festivităților a fost Erling Haaland. Atacantul nu a participat la ceremonia din fața Palatului Regal, fiind nevoit să plece mai devreme din cauza întârzierii zborului din Statele Unite și a unor obligații de deplasare, după cum a explicat selecționerul Ståle Solbakken.

Sărbătoarea a continuat apoi într-un autobuz descoperit care a străbătut centrul capitalei.

Mulțimea a fost atât de numeroasă încât vehiculul a fost nevoit să oprească de mai multe ori, iar într-un moment inedit chiar să dea cu spatele, după ce cablurile suspendate deasupra carosabilului i-au obligat pe fotbaliști să se așeze pentru a putea trece. Jucătorii au făcut însă haz de situație, au salutat necontenit fanii și au continuat petrecerea alături de aceștia. Parada și-a încheiat traseul de aproximativ 1,3 kilometri în Piața Primăriei din Oslo, , unde alte zeci de mii de suporteri așteptau echipa.

Campania din acest an a reprezentat primul Mondial al Norvegiei după 28 de ani și cea mai bună performanță din istoria modernă a fotbalului norvegian. Chiar dacă aventura s-a încheiat în sferturile de finală, pentru suporteri echipa lui Solbakken s-a întors acasă ca o adevărată campioană.