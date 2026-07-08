Nu au obținut niciun punct în faza grupelor, dar s-au ales cu câte o mașină de lux în valoare de cel puțin 60 de mii de euro fiecare. Este vorba despre doi fotbaliști ai naționalei din Uzbekistan, singurii care au marcat la Cupa Mondială.

Eldor Shomurodov și Abbosbek Fayzullaev au primit câte un automobil electric, produs în China, care valorează între 60 de mii și 80 de mii de euro. Compania nu a avut foarte mult de cheltuială, deoarece a decis să premieze doar marcatorii de goluri, care au fost doi.

Shomurodov a înscris în poarta Republicii Democratice Congo, iar Fayzullaev a marcat în poarta Columbiei. Uzbekistanul a pierdut ambele dueluri cu 1 la 3, cedând și cu Portugalia, scor 0 la 5. Uzbekistan a ocupat ultimul loc în grupă, dar participarea la Cupa Mondială a fost deja o realizare uriașă, deoarece a avut loc în premieră.