Norvegia a produs șocul optimilor de finală eliminând multipla campioană mondială, Brazilia cu 2-1. Erling Haaland a marcat o ”dublă” și a ajuns la 7 goluri la această ediție de Cupă Mondială, la fel ca Lionel Messi și Kylian Mbappe.

Este pentru prima dată în întreaga istorie a Cupei Mondiale când trei fotbaliști marchează 7 goluri în aceeași ediție. Și asta în condițiile în care competiția este departe de a se fi încheiat!

Iată clasamentul golgheterilor la zi, după partida din această dimineață dintre Mexic și Anglia, câștigată de insulari cu 3-2.

7 goluri: Lionel Messi (Argentina), Kylian Mbappe (Franța), Erling Haaland (Norvegia)

6 goluri: Harry Kane (Anglia)

4 goluri: Vinicius Jr (Brazilia), Ousmane Dembele (Franța), Ismaila Sarr (Senegal), Mikel Oyarzabal (Spania), Julian Quinones (Mexic), Jude Bellingham (Anglia)

3 goluri: Jonathan David (Canada), Deniz Undav (Germania), Johan Manzambi (Elveția), Matheus Cunha (Brazilia), Ismael Saibari (Maroc), Brian Brobbey (Olanda), Elijah Just (Noua Zeelandă), Yoane Wissa (RD Congo), Kai Havertz (Germania), Cody Gapo (Olanda), Folarin Balogun (SUA), Cristiano Ronaldo (Portugalia)

2 goluri: Yasin Ayari (Suedia), Cyle Larin (Canada), Crysencio Summerville (Olanda), Daichi Kamada (Japonia), Ayase Ueda (Japonia), Maximiliano Araujo (Uruguay), Daniel Munoz (Columbia), Ruben Vargas (Elveția), Ermin Mahmic (Bosnia-Herțegovina), Nicolas Pepe (Cote d'Ivoire), Anthony Elanga (Suedia), Pape Gueye (Senegal), Ramin Rezaeian (Iran), Leandro Trossard (Belgia), Riyad Mahrez (Algeria), Marko Arnautovic (Austria), Amad Diallo (Cote d'Ivoire), Bradley Barcola (Franța), Raul Jimenez (Mexic), Romelu Lukaku (Belgia), Youri Tielemans (Belgia), Habib Diarra (Senegal), Breel Embolo (Elveția), Emam Ashour (Egipt), Azzeddine Ounahi (Maroc), Soufiane Rahimi (Maroc), transmite flashscore.ro.