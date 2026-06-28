Faza grupelor de la Cupa Mondială 2026 a ajuns la final și știm acum cum arată programul șaisprezecimilor de finală și traseul pe care fiecare echipă caliifcată îl poate avea până în finală.

Rezultatele ultimei etape au stabilit două confruntări care se anunță spectaculoase, Japonia - Brazilia și Olanda - Maroc, în timp ce Argentina va avea un traseu facil până în sferturi, urmând să întâlnească Capul Verde și apoi învingătoarea din duelul Egipt - Australia, pe aceeași parte de tablou mai aflându-se Elveția, Algeria, Columbia și Ghana.

Franța va întâlni Suedia, iar Germania va avea parte de un duel cu Paraguay, în timp ce Anglia va juca împotriva selecționatei din R.D. Congo, iar Spania cu Austria.

Programul șaisprezecimilor

28 iunie

Africa de Sud – Canada (ora 22:00)

29 iunie

Japonia – Brazilia (ora 20:00)

Germania - Paraguay (ora 23:30)

30 iunie

Olanda – Maroc (04:00)

Coasta de Fildeș - Norvegia (ora 20:00)

1 iulie

Franța - Suedia (ora 00:00)

Mexic - Ecuador (ora 04:00)

Anglia - D.R. Congo (ora 19:00)

Belgia - Senegal (23:00)

2 iulie

SUA – Bosnia și Herțegovina (03:00)

Spania - Austria (ora 22:00)

3 iulie

Portugalia - Croația (02:00)

Elveția - Algeria (ora 06:00)

Australia - Egipt (ora 21:00)

4 iulie

Argentina - Capul Verde (ora 01:00)

Columbia - Ghana (ora 04:30)

Calendarul fazelor eliminatorii

Șaisprezecimile de finală se vor disputa în perioada 28 iunie – 4 iulie.

Optimile sunt programate între 4 și 7 iulie, iar sferturile de finală se vor juca pe 9, 10, 11 și 12 iulie.

Semifinalele sunt programate pe 14 și 15 iulie, finala mică se va disputa în noaptea dintre 18 și 19 iulie, iar marea finală va avea loc pe 19 iulie, pe MetLife Stadium.

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