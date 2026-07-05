S-au jucat de-a tata și fiul. Portarul veteran al Mexicului, Guilermo Ochoa, a făcut glume pe seama celui mai tânăr jucător de la această Cupă Mondială, care nu a atins încă majoratul. Goalkeeper-ul cu 23 de ani mai în vârstă i-a adus benzi desenate în cameră și l-a trimis la somn, pentru că trecuse ora de culcare.

„ - Cine e?

- Eu.

- Uite, e „Bestia”. ”

- E trecut de ora 21. Ți-ai făcut temele? Știi că ar trebui să dormi deja. Am venit să îți spun o povestioară. Noapte bună.”

Guilermo Ochoa este pus pe glume, iar una dintre țintele sale a fost perla fotbalului mexican, Gilberto Mora. Jucătorul, care va împlini 18 ani în octombrie, a promis că va desena și a spus că temele sunt deja făcute.

Mora este cel mai tânăr fotbalist din lotul tuturor naționalelor la acest Mondial și a disputat deja trei partide. La polul opus, Ochoa a intrat într-un meci pentru a fi alături de Messi și Ronaldo, singurii jucători cu participări la șase ediții ale turneului.

Legendarul portar al mexicanilor va împlini 41 de ani pe 13 iulie și, teoretic, ar putea fi lejer tatăl lui Mora.