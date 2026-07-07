Visul lui Cristiano Ronaldo de a cuceri singurul trofeu care îi lipsea din palmares s-a spulberat definitiv. La 41 de ani, portughezul a anunțat că a jucat ultimul meci la un Campionat Mondial, după ce aseară Portugalia a cedat cu 0 la 1 în fața Spaniei în optimile de finală. Eliminarea a avut o încărcătură emoțională uriașă pentru Cristiano Ronaldo, care a ieșit în lacrimi de pe teren.

Vizibil afectat la fluierul final, căpitanul Portugaliei, cristiano Ronaldo a confirmat că acesta a fost ultimul său Campionat Mondial, însă a precizat că va lua mai târziu o decizie privind retragerea definitivă de la echipa națională.

Cristiano RONALDO, ATACANT PORTUGALIA: „Plec cu conștiința împăcată. Așa e fotbalul, asta e viața de fotbalist, uneori câștigi, alteori pierzi. Adevărul e că am fost ultimul meu mondial, da. Acum am nevoie de timp să mă gândesc, să fiu cu familia, să nu iau decizii pripite și să-mi văd de viața mea. ”

Cristiano Ronaldo lasă în urmă o moștenire impresionantă. A participat la șase ediții consecutive ale Campionatului Mondial, din 2006 până în 2026, o performanță rar întâlnită în istoria fotbalului. În total, a disputat 27 de meciuri și a înscris 11 goluri, devenind primul și deocamdată singurul jucător care a marcat la șase Cupe Mondiale diferite. Deși nu a reușit niciodată să cucerească trofeul suprem la Cupa Mondială, Cristiano Ronaldo a schimbat pentru totdeauna istoria fotbalului portughez. Sub comanda sa, Portugalia a câștigat primul trofeu major din istorie – Campionatul European din 2016 – urmat de două trofee în Liga Națiunilor, în 2019 și 2025.

Cristiano RONALDO, ATACANT PORTUGALIA: „ Am dat tot ce am mai bun. Am câștigat 3 titluri cu Portugalia. Înainte de Cristiano, Portugalia nu avea câștigat vre-un titlu. Mă bucur. Să fiu sincer cea mai mare performanță a mea a fost trofeul european din 2016. Pentru mine are aceeași dimensiune ca și Cupa Mondială, sincer. De aceeaa, repet. Plec cu conștiința împăcată, asta e. Mâine va fi o nouă zi și viața continuă. ”

Tototdată aseara s-a scris o nouă filă după meciul dintre Spania și Portugalia. Am avut parte și de un duel al generațiilor dintre Cristiano Ronaldo și Lamine Yamal, care a avut și o însemnătate aparte pentru tânărul jucător al Spaniei. Fotbalistul Barcelonei a devenit primul jucător din istoria Furiei Roja care a fost titular în două meciuri eliminatorii de la Cupa Mondială înainte de a împlini 19 ani.