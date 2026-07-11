Mikel Merino a fost din nou decisiv! Jucătorul legitimat la Arsenal a intrat pe teren în minutul 86 și la scurt timp după aceea a marcat golul victoriei Spaniei, care este în semifinalele Campionatului Mondial și își cunoaște deja următoarea adversară. Scorul final a fost 2-1 în favoarea ibericilor contra Belgiei.

După ce Franța a învins-o joi pe Maroc, scor 2-0, în această seară Spania și Belgia s-au duelat în cel de al doilea sfert de finală de la Campionatul Mondial. Deținătoarea titlului european spera să revină "careul de ași" după o pauză de 16 ani, în vreme ce "dracii roșii" s-au aflat de trei ori de-a lungul istoriei în top 4, ultima dată în 2018, scrie eurosport.ro

Startul de meci le-a aparținut ibericilor. În minutul 10, șutul lui Rodri a fost blocat, înainte ca, în minutul 21, execuția lui Lamine Yamal să treacă pe lângă poarta adversă. În cele din urmă, Spania a deschis scorul în minutul 30. Fabian Ruiz a fost pe fază la respingerea lui Courtois și a îndeplinit o simplă formalitate din câțiva metri.

Nu a durat mult timp și Belgia a egalat. În minutul 41, De Ketelaere a primit mingea în centrul careului, a câștigat duelul aerian și a înscris cu o lovitură de cap. Golul a fost primul primit de Unai Simon la Campionatul Mondial după o pauză de 649 de minute, un record absolut.

Mikel Merino a dus-o pe Spania în semifinale

În minutele 61 și 62, Spania a trecut în două rânduri pe lângă marcarea golului, Courtois respingând execuțiile lui Yamal și Oyarzabal. Ulterior, portarul belgian s-a accidentat și a părăsit terenul în lacrimi, în minutul 71, fiind înlocuit de Lammens.

Momentul care a schimbat soarta partidei a venit în minutul 86, când pe gazon a intrat Mikel Merino în locul lui Dani Olmo. La un șut, fotbalistul de la Arsenal a fost pe fază și a introdus mingea în plasă, învingându-l pe Lammens, în minutul 88!

Până la finalul partidei Belgia nu a reușit să egaleze și părăsește Campionatul Mondial în faza sferturilor de finală. De partea cealaltă, pe Spania o așteaptă un duel de foc cu Franța, cea care a jucat finala în 2022 și a câștigat titlul mondial în 2018. Mâine noapte vor avea loc ultimele două sferturi de finală: Norvegia - Anglia și Argentina - Elveția.