Un meci fără miză, care a adus mult spectacol, dar și o partidă seacă fără goluri, remiză ce a avantajat ambele echipe în grupa D. Una dintre gazdele Mondialului, SUA, era sigură de prima poziție în clasament și n-a fost afectată de înfrângerea în fața Turciei, care pierduse orice șansă la calificare înaintea acestei ultime etape. Totodată, Australia și Paraguay au obținut rezultatul dorit de ambele naționale pentru a ajunge în șaisprezecimi.

Duelul dintre Statele Unite și Turcia ar fi trebuit să reprezinte confruntarea pentru șefia grupei, dar a fost un meci absolut fără miză. În aceste condiții, s-a jucat un fotbal frumos și dezinvolt. Americanii au preluat conducerea în minutul 3, când Beehalter a centrat din corner, iar Auston Trusty a șutat puternic din câțiva metri. Nu a trecut mult, până când starul de la Real Madrid, Arda Guler, și-a făcut, în sfârșit, simțită prezența la acest Campionat Mondial, punctând din pasa lui Bariș Alper Yilmaz.

Fără a mai avea presiune, doar gustul amar al unei eliminări neașteptate, turcii au preluat conducerea prin Orkun Kokcu. Elevii lui Vincenzo Montella au fost în avantaj la pauză, dar exact ca în prima repriză, americanii au început în forță și partea secundă.

Sebastian Berhalter și-a trecut în cont golul, după ce semnase pasa decisivă mai devreme. Reprezentativa Statelor Unite a atacat periculos până la pauza de hidratare, ratând câteva ocazii. Turcii s-au mobilizat pe final, iar la ultima fază a întâlnirii au dat lovitura. Fundașul Kaan Ayhan, intrat pe teren în minutul 88, a trimis mingea în plasă și a smuls victoria cu 3 la 2. Reușita din al optulea minut de prelungire este cea mai târzie, care aduce un succes la toate edițiile Campionatelor Mondiale.

În paralel, s-a desfășurat o partidă total diferită. Australia și Paraguay erau mulțumite cu o remiză, pentru sud-americani o victorie fiind mai oportună totuși. Meciul a fost lipsit de ocazii, iar statisticile golurilor așteptate nu au atins nici măcar un gol pentru ambele formații.

S-a încheiat 0 la 0, iar în aceste condiții, SUA câștigă grupa cu 6 puncte, Australia și Paraguay, împart locurile 2 și trei, cu câte patru puncte, iar Turcia este eliminată rușinos, chiar dacă a stabilit recordul victoriilor în toate meciurile directe cu gazdele Mondialului, după ce au învins Coreea de Sud și Japonia în 2002. Australia are un golaveraj mai bun decât Paraguay, așa că obține al doilea bilet în șaisprezecimi, în timp ce sud-americanii au șanse mari la calificarea de pe locul 3, dar trebuie să aștepte toate rezultatele pentru a fi siguri de clasarea în 8 cele mai bune naționale de pe locul 3.