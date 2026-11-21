Etapa confruntărilor de la Vocea României s-a încheiat, iar antrenorii au ales concurenții care merg mai departe în competiție. Ultima ediție a fost marcată de dueluri spectaculoase, interpretări emoționante, dar și de câteva momente neașteptate. Trei concurenți eliminați de antrenorii lor au primit o nouă șansă și au fost salvați de ceilalți jurați.

Un duel cu multă energie și un final neașteptat a fost cel dintre Titus Pop și Gabriela Amza. Cei doi au interpretat piesa „Zitti e buoni” (ȚI-ti e BUO-ni), iar la final au surprins publicul cu un gest care a stârnit reacții chiar și în rândul antrenorilor. Theo Rose a precizat că nu le-a cerut să includă acel moment în coregrafie.

„Eu nu le-am zis să facă așa ceva.

-Nu ai zis mă că nu te pupi?

-Nici eu nu am crezut.

-Eu v-am spus că e de 10 ori mai tare decât la repetiții.

-Auzi, dar tu ai iubit?

-Da e aici în sală.

-Uite-l.

-Domnu vreți să mergem până la cantină să mâncăm ceva, ne întoarcem după.”

Cei doi antrenori au ales-o pe Gabriela pentru etapa următoare.

În echipa lui Tudor Chirilă, confruntarea dintre Timea Csaszar și Dominique Simionescu a adus un moment muzical complex, pe piesa „The Girl in 14G”. Tudor a ales-o pe Dominique, însă Timea nu a părăsit competiția: a fost salvată de Smiley.

Tot din echipa lui Tudor, Alessia Anghel a fost preluată de Theo Rose și Horia Brenciu.

Irina Rimes a avut de ales între Maria Jugănaru și Bogdan Salagea, care au interpretat piesa „Strong”, a trupei London Grammar. Antrenoarea a mers mai departe cu Bogdan, după ce amândoi au primit aprecieri pentru prestația lor.

„O să merg cu Bogdan.”

Iar în echipa lui Smiley, Alexandru Stoica și Alexandru Slăvescu au cântat „Waves”. Smiley l-a ales pe Slăvescu, dar Stoica a fost salvat de Tudor Chirilă.

Astfel, fiecare antrenor va intra în etapa knockout-urilor cu nouă concurenți. Aceștia vor evolua individual, iar jurații vor decide cine merită să ajungă în etapa următoare.