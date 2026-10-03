Doar două secunde au fost suficiente pentru ca primele două scaune să se întoarcă, iar antrenorii să rămâie impresionați de vocea sa. Aseara la Vocea Româiei Eduard Cotoară i-a cucerit pe toți cu vocea sa și s-a trezit curtat de toți antrenorii. Iar pe aceeași scenă, moldoveanca Nicoleta Plămădeală a impresionat cu timbrul său aparte și a ajuns în echipa lui Tudor Chirilă.

Nicoleta Plămădeală a ales piesa „Like a Prayer” pentru audiția pe nevăzute. Vocea și timbrul moldovencei l-au făcut pe Tudor Chirilă să apese butonul și să o vrea în echipa sa.

Tudor CHIRILĂ, INTERPRET: „-Îmi place de tine că ești sinceră.

-De ce nu?

-Uite, eu m-am întors pentru că îi făceam semn lui Teo. Zic „Bă, e un timbru foarte mișto. E un timbru foarte mișto. Cred că nu prea am văzut gagici așa cu timbrul ăsta. Acuma dacă tot e să ne amintim de Bonnie Tyler. Din punctul ăsta de vedere, mie îmi lipsea vocea marilor cântece rock din anii '80. Așa că ăsta e motivul pentru care m am întors. Bine ai venit în echipa mea.”

Înainte de a ajunge pe scena concursului, Nicoleta a adunat experiență în mai multe colțuri ale lumii. A studiat canto, pian și chitară, iar în ultimii ani a cântat în formații și pe scene din Europa și Asia. A ajuns inclusiv în Vietnam, Malaezia, Thailanda, Turcia, Ucraina și Italia.

Seara a continuat cu un alt moment care i-a lăsat pe antrenori fără replică. Românul Eduard Cotoară a avut nevoie de doar două secunde pentru a întoarce primele 2 scaune. Interpretarea sa i-a făcut pe antrenori să lupte pentru a-l convinge să intre în echipa lor.

„Cum să nu apăs? Hai!”

„Vreau să fii tu diamantul meu. E inutil să spun cât de mult mi aș dori și cât cred eu de mult că ne potrivim. E evident și îmi doresc foarte tare să facem o treabă împreună mai bună decât și mai mare decât audiția asta și sunt sigur că ai capacitatea și avem împreună.”

Eduard are 34 de ani și este vocalist, actor, compozitor și organizator de evenimente, cu peste un deceniu de experiență pe scenă. De-a lungul anilor, a trecut prin mai multe încercări, dar a continuat să cânte și să lucreze în industria muzicală. La finalul audiției Eduard a ales echipa lui Tudor Chirilă.

Audițiile pe nevăzute continuă la „Vocea României”, iar după încheierea acestei etape, concurenții vor intra în confruntări, unde își vor disputa locul în echipele antrenorilor.