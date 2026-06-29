Accident aviatic în Beijing. Un avion de mici dimensiuni s-a izbit de cea mai înaltă clădire din capitala chineză.

Imaginile apărute pe rețelele sociale au surprins momentul în care bucăți din aparatul de zbor cad de la înălțime.

Potrivit presei din Hong Kong, avionul s-ar fi prăbușit în turnul din districtul central de afaceri. Alte fotografii răspândite online au surprins geamurile sparte și o gaură în fațada clădirii înalte de 528 de metri.

În zonă au fost văzute numeroase echipaje de poliție, pompieri și ambulanțe. Autoritățile nu au oferit, deocamdată, un punct de vedere oficial, iar cauza incidentului rămâne necunoscută.