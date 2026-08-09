Patru persoane și-au pierdut viața în Brazilia, după ce un elicopter s-a prăbușit într-o zonă muntoasă dintr-un parc național din Rio de Janeiro. La bord se aflau pilotul și trei turiste din Columbia, despre care presa locală scrie că făceau parte din aceeași familie. Cauza accidentului nu a fost, deocamdată, stabilită.

Elicopterul s-a prăbuşit în Parcul Naţional Tijuca, care găzduieşte o pădure cu vegetaţie densă pe un versant muntos. Pompierii au confirmat că pilotul şi cele trei femei au fost ”carbonizaţi” şi au publicat imagini care arată aeronava cuprinsă de flăcări în adâncul pădurii, pe un teren abrupt şi dificil, scrie News.ro.

Consulul general al Columbiei la Rio de Janeiro, Diana Páez, a declarat pentru AFP că cele trei femei făceau parte dintr-un grup de şase membri ai familiei care veniseră în oraşul brazilian pentru a sărbători cea de-a 15-a aniversare a unei adolescente. Bunica ei, o mătuşă şi o verişoară au murit în accident. Grupul s-a împărţit în două, deoarece elicopterul putea transporta doar trei pasageri. Adolescenta trebuia să ia un alt zbor ulterior cu tatăl ei şi partenera acestuia, a explicat consulul.

Consulatul şi-a „oferit sprijinul” autorităţilor braziliene în identificarea victimelor, o sarcină „dificilă” din cauza stării cadavrelor. Accidentul a avut loc lângă Vista Chinesa, un monument care reproduce o pagodă chinezească, popular printre turişti deoarece oferă o vedere panoramică asupra oraşului Rio de Janeiro. El apare în filmul de animaţie Rio (2011).

În iunie, o coliziune în aer între două elicoptere la Rio a ucis şase persoane, inclusiv celebrul cântăreţ american Oliver Tree şi YouTuberul argentinian Gaspar Prim. Primarul oraşului Rio, Eduardo Cavaliere, a declarat la X că a solicitat Agenţiei Naţionale a Aviaţiei Civile din Brazilia să ia măsuri imediate pentru a spori supravegherea şi a asigura siguranţa zborurilor cu elicopterul, care devin din ce în ce mai frecvente în această destinaţie turistică importantă.