Accident aviatic pe Muntele Everest. Două elicoptere s-au ciocnit, în Nepal, chiar în timp ce încercau să aterizeze, în apropierea unei tabere. Vă avertizăm că urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. 

Valeria Creciun
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Un cetățean indian și-a pierdut viața, iar un turist și unul dintre piloți au fost grav răniți. Accidentul s-a produs la aproximativ 4.300 de metri altitudine, într-o zonă în care mulți turiști și alpiniști opresc adesea pentru odihnă și alimente. 

De altfel, unul dintre cele două aparate de zbor transporta marfă. Potrivit imaginilor, personalul din bază a încercat să avertizeze echipajele de la bord. Însă cele două elicoptere s-au apropiat rapid unul de celălalt, iar apoi s-a produs tragedia. 

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