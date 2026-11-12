Condițiile meteo nefavorabile au provocat un accident în lanț și în Cehia, care a impus închiderea traficului timp de câteva ore pe o șosea din sudul Moraviei. Din fericire, nu s-au înregistrat victime.

Din cauza carosabilului alunecos și a ceții, mai multe automobile au derapat, chiar sub ochii polițiștilor și ai pompierilor veniți la fața locului pentru ciocnirea inițială.

Camerele video ale echipajelor de poliție au surprins mai multe vehicule scăpate de sub control. În unele cazuri, de vină au fost neatenția și viteza neadaptată la condițiile de drum.