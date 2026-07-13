„Coaliţia de Voinţă” se amăgeşte cu o iluzie profundă privind posibilitatea de a înfrânge strategic Rusia, a declarat, luni, purtătorul de cuvânt al lui Vladimir Putin, Dmitri Peskov, citat de TASS.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului a făcut această declaraţie în contextul viitoarei întâlniri a Coaliţiei, de luni după-amiază, la Paris, în cadrul căreia se preconizează discutarea sprijinului acordat Ucrainei.

„Acest grup de ţări (…) se amăgeşte cu o iluzie profundă privind posibilitatea de a provoca o înfrângere strategică ţării noastre”, a declarat Peskov, în contextul întâlnirii reprezentanţilor din 37 de ţări.

Preşedintele Emmanuel Macron organizează, luni, la Paris, o reuniune la nivel înalt a coaliţiei susţinătorilor Ucrainei („Coaliţia de Voinţă”), în prezenţa lui Volodimir Zelenski, ca semn al „trezirii strategice” dorite de Europa în faţa Rusiei şi a Statelor Unite conduse de Donald Trump.

Din România, participă preşedintele Nicuşor Dan. De asemenea, în premieră, va fi prezentă şi preşedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, invitată de liderul de la Elysee, scrie digi24.ro.

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