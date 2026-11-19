Parlamentarii danezi ar urma să aprobe joi un acord de securitate cu președintele SUA, Donald Trump, privind Groenlanda, în speranța de a pune capăt impasului legat de viitorul insulei arctice, care a zguduit relațiile transatlantice, relatează Reuters și Agerpres.

Statele Unite, Danemarca și Groenlanda au semnat acordul în septembrie, pentru a aplana tensiunile apărute după ce Trump a amenințat în repetate rânduri că va prelua controlul asupra insulei bogate în resurse minerale, un teritoriu danez autonom cu o populație de 57.000 de locuitori.

Odată ratificat, acordul va extinde rolul armatei americane în Groenlanda, inclusiv prin autorizarea instalării unui sistem de apărare antirachetă „Golden Dome”, reafirmând în același timp suveranitatea daneză și dreptul groenlandezilor la autodeterminare.

Refuzul lui Trump de a exclude recurgerea la forța militară sau economică pentru a prelua insula a declanșat o criză diplomatică în cadrul NATO în ianuarie și a obligat Danemarca și Groenlanda să poarte luni întregi de negocieri intense.

Parlamentul Groenlandei a ratificat acordul în această lună. Săptămâna trecută, acordul a trecut de prima lectură în Parlamentul danez, cu sprijinul tuturor partidelor, iar parlamentarii și-au exprimat speranța că acesta va normaliza situația din Groenlanda.

„Cu toate acestea, există multe indicii că acesta nu este un sfârșit, ci mai degrabă un început”, a declarat Mikkel Vedby Rasmussen, profesor de științe politice la Universitatea din Copenhaga.

„Cu acest tratat, SUA vor putea să solicite o influență mai mare asupra deciziilor care au implicații în politica de securitate și asupra unei părți din exploatarea resurselor strategice”, a afirmat el.

Alți experți susțin că noul acord nu extinde semnificativ accesul militar al SUA în Groenlanda.

Cea mai scurtă rută dintre Europa și America de Nord trece prin Groenlanda, o zonă cu o poziție strategică, unde se află deja cea mai nordică bază militară a SUA.

Acordul nu este supus votului Senatului SUA. Dacă va fi aprobat, așa cum se preconizează, în cadrul votului programat joi, în Parlamentul danez, în jurul orei 10:00 (09:00 GMT), acesta va intra în vigoare imediat ce Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei va informa SUA, printr-o notă diplomatică, că procedurile au fost finalizate, relatează DIGI24.RO





