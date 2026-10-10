Acordul dintre Donald Trump și Vladimir Putin privind livrările de motorină rusească provoacă nemulțumire la Kiev și îngrijorare în Europa. Volodimir Zelenski avertizează că banii obținuți de Moscova vor putea alimenta în continuare războiul împotriva Ucrainei. Germania anunță că își menține sancțiunile împotriva Rusiei și că va continua să sprijine Kievul. În Statele Unite, înțelegerea este criticată inclusiv de congresmeni republicani și democrați.

Donald Trump a intrat din nou pe o traiectorie de coliziune cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski și cu aliații europeni, după acordul surprinzător privind livrările de motorină din Rusia. Zelenski a condamnat înțelegerea, calificând-o drept o decizie slabă din partea unor parteneri puternici și avertizând că relaxarea sancțiunilor îi oferă Kremlinului resurse pentru a continua războiul.

Volodimir ZELENSKI, PREȘEDINTELE UCRAINEI: „Sunt bani care vor alimenta acest război îngrozitor împotriva noastră. Acest lucru îi va permite Rusiei să continue războiul și chiar să-l intensifice.”

Într-un interviu pentru Axios, liderul ucrainean a spus că decizia nu este nici corectă, nici onestă. Zelenski a acuzat că delegația ucraineană a fost folosită drept paravan în timpul negocierilor de la Miami, în timp ce Washingtonul pregătea înțelegerea cu Moscova. Întrebat despre criticile președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, Trump le-a minimalizat.

„-Zelenski a spus că acordul privind motorina este o mișcare slabă din partea unui partener puternic, care nu va face decât să prelungească războiul.

-Ei bine, suntem un partener puternic.”

În Statele Unite, acordul a provocat reacții critice din partea ambelor tabere politice. Lideri democrați au acuzat administrația Trump că trădează Ucraina și aliații europeni, dar și că subminează securitatea americană. Critici au venit și din partea unor republicani, care au pus sub semnul întrebării politica administrației față de Rusia. Înțelegerea vine după adoptarea unei legi americane care permite sancțiuni ample împotriva băncilor, oficialilor și petrolierelor rusești și prevede tarife pentru principalii importatori de petrol și gaze din Rusia. Legea îi lasă însă președintelui o marjă largă de decizie în privința excepțiilor.

Glenn CARL, EXPERT ÎN SECURITATE NAȚIONALĂ ȘI POLITICĂ EXTERNĂ A SUA: „Este o trădare șocantă, dar deloc surprinzătoare, dezgustătoare, dar previzibilă, a politicii americane chiar de către Casa Albă. În realitate, schimbarea concretă pe care o va aduce acest acord este o gură de oxigen financiară pentru Rusia, care se confruntă cu dificultăți grave atât în economie, cât și la nivelul bugetului.”

La Berlin, guvernul german a transmis că își menține poziția privind sancțiunile împotriva Rusiei și că va continua să lucreze cu partenerii europeni la noi măsuri restrictive. În spatele acordului se află și un calcul de politică internă.

Glenn CARL, EXPERT ÎN SECURITATE NAȚIONALĂ ȘI POLITICĂ EXTERNĂ A SUA: „Totul are legătură cu alegerile pentru Congres, care vor avea loc peste aproximativ 25 de zile. În plus, chiar dacă ar reuși să livreze toate cantitățile menționate de Donald Trump, prețul la pompă ar scădea probabil cu doar cinci până la 15 cenți pe galon. Iar această scădere nu s-ar produce mai devreme de aproximativ șase luni. Așadar, totul ține de imagine. Este vorba despre a-i face pe oameni să se simtă mai bine.”

Între timp, presa internațională scrie că înțelegerea riscă să adâncească tensiunile dintre Washington și aliații săi europeni.

