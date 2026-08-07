Locuitorii din New York care își caută perechea, dar s-au plictisit de aplicațiile de dating, pot încerca acum „oferta” unei cabine foto. Mai exact, doritorii își fac o fotografie, iar cabina le dă apoi și poza unui posibil partener.

Așa-numita "cabină a conexiunilor pierdute" este noua atracție pentru newyorkezi. Insă nu este îndeajuns să-si facă o fotografie pentru a gasi sufletul pereche. Trebuie să completeze un chestionar cu 26 de întrebări, iar in functie de răspunsuri, cabina foto le face profilul psihologic și verifică dacă există compatibilitate cu altul din baza de date. Apoi, primesc și fotografia persoanei care s-a dovedit compatibilă.

Toată această distracție costă 10 dolari, iar... rezultatul poate fi neprețuit.

„Ia să vedem ce mi-a ieșit! Un bărbat foarte chipeș! Mi-ar plăcea să am Instagramului lui! Dacă îl cunoașteți pe tipul ăsta, să-mi dați de veste!"

Din acest punct însă, găsirea persoanei din fotografie devine o adevărată provocare. Singurul indiciu este prenumele, așa că cei mai mulți încearcă să-i afle identitatea cu ajutorul rețelelor sociale. Cabina a devenit treptat un fenomen viral pe TikTok și Instagram, unde utilizatorii își povestesc amuzați experiența.

„- Aceasta este perechea mea. - Cum îl cheamă? - Abboud... - Și cum ți se pare? - Este drăguț, dar nu știu sigur dacă aș ieși cu el în mod normal. Dar apreciez că avem valori similare. - Ai vrea să ai mai multe informații despre el, să ai datele lui de contact, să-l abordezi? - Da, ar fi interesant, dar pot să înțeleg și varianta în care este păstrat misterul și îmi place mult așa."

De când a fost instalată, în urmă cu o săptămână, peste 3.500 de oameni au trecut pe la "Cabina conexiunilor".