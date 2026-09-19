Un adolescent suedez cunoscut sub numele de Chai a fost condamnat la peste 10 ani de închisoare pentru tentativă de omor, viol și agresiune gravă, toate aceste infracțiuni fiind comise pe internet, transmite The Guardian. Instanța a stabilit că o persoană poate fi condamnată pentru infracțiuni violente chiar dacă acestea au fost comise de la distanță, prin intermediul internetului.

Tribunalul a stabilit că Chai, în vârstă de 18 ani, era activ în rețele online cunoscute pentru exploatarea unor tineri și persoane vulnerabile, pe care îi constrângeau să creeze materiale cu conținut sexual explicit sau să comită acte de violență. Aceste grupări sunt cunoscute și pentru faptul că recrutează persoane foarte tinere.

Adolescentul avea între 15 și 17 ani în momentul comiterii faptelor.

Chai a fost condamnat pentru două tentative de omor, precum și pentru mai multe infracțiuni de natură sexuală și acte de violență.

Jenny Östling, procuror-șef în cadrul structurii naționale din Suedia care investighează criminalitatea internațională și organizată, a declarat că instanța a înțeles în mod clar fenomenul „extremismului violent nihilist” și rețeaua Com, un termen-umbrelă folosit pentru a desemna o rețea online formată din mai multe grupări, implicate în infracțiuni informatice, șantaj și acte de violență, transmite hotnews.ro.

„Mă bucur foarte mult că au înțeles cât de grav este acest fenomen și despre ce este vorba”, a declarat ea.

Ea a precizat că pedeapsa primită de Chai se numără printre cele mai mari care puteau fi aplicate în Suedia unei persoane de vârsta lui.

Infracțiunile comise de persoane implicate în rețele de șantaj sadic, precum cea cunoscută la nivel mondial sub numele de „764”, depășesc adesea granițele. Au fost deschise cazuri în SUA, Marea Britanie, Germania și Australia, iar victimele sunt din mai multe țări.

Materialele sunt adesea create și distribuite între membrii acestor rețele pentru a le crește statutul și a le permite să exercite control asupra altora, au declarat avocați și cercetători pentru The Guardian în cadrul unei investigații privind aceste grupări. Materialele sunt folosite și ca mijloc de acces la servere și camere de chat închise.

„Sunt tineri care recrutează alți tineri. Este un fenomen care îi vizează pe tineri”, a declarat Bjørn Ihler, fondatorul companiei de securitate Revontulet, la momentul respectiv.

În timpul procesului, Chai a fost supus unei expertize psihiatrice medico-legale, care a stabilit că nu suferea de o tulburare mintală gravă în momentul comiterii faptelor.