Aeroporturile americane își revin ușor după haosul provocat de o defecțiune a sistemului de comunicații. Avioanele decoleaza acum cu întârzieri de cel mult o oră, însă aproape 90 de curse au fost anulate. Ieri, la sol au rămas aproape un sfert dintre zborurile programate, adică peste 5 mii.

Așa arătau ieri aeroporturile din Statele Unite, după ce, cu o seară înainte, au fost oprite toate decolările timp de câteva ore. Companiile aeriene au încercat să găsească rute alternative pentru pasagerii afectați, să reorganizeze programul echipajelor și să recupereze zborurile anulate.

„-Mi s-a reprogramat zborul pentru ora 5 dimineața. Ar fi trebuit să fie cam pe la ora asta, dar avionul a plecat la 3 dimineața. E o nebunie totală. Iar acum următorul meu zbor este mâine la ora 5 dimineața.

-Sunt aici de ieri, de la ora 15.00, și, sincer, nu știu ce oră este acum. Trebuia să zbor spre Vancouver, dar se pare că acum merg spre Los Angeles."

Interdicția de zbor a durat aproximativ patru ore. A fost cea mai lungă restricționare de acest fel din Statele Unite, după atentatele din 11 septembrie 2001. Secretarul Transporturilor a dat vina pe sistemele învechite. Pentru a schimba situația, administrația Trump a cerut Congresului o finanțare de 50 de miliarde de dolari.

Sean DUFFY, SECRETARUL TRANSPORTURILOR DIN SUA: „ Un contractor efectua lucrări obișnuite de mentenanță pentru a înlocui liniile de telecomunicații vechi, din cupru, cu fibră optică."

Oficialii americani nu știu încă dacă a fost vorba despre o greșeală a contractorului sau despre echipamente defecte. În momentul în care a fost dat ordinul de oprire a zborurilor, aproximativ 20 de mii de curse urma să decoleze în Statele Unite. 12 mii au fost anulate. Iar ieri, peste 5 mii de zboruri nu au mai plecat, reprezentând 22% din cursele programate.

Bryan BEDFORD, ADMINISTRATOR AL ADMINISTRAȚIEI FEDERALE AMERICANE A AVIAȚIEI: „Pe baza informațiilor pe care le primim de la companiile aeriene partenere, acestea consideră că vor reuși să restabilească integral programul de zboruri până la sfârșitul zilei de duminică. Așadar, cred că ce-a fost mai rău a trecut.”

Oficialul avertizează însă că astfel de probleme s-ar putea repeta, cât timp cât infrastructura este învechită. Încă mai sunt folosite - pentru stocarea unor informații critice - dischetele, datând din anii 1980. Autoritatea pentru aviație a anunțat că în 400 de aeroporturi acestea vor fi înlocuite, până la sfârșitul lui 2028.