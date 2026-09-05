Extrema dreaptă este pe cale să obțină o victorie istorică într-un land din estul Germaniei. Mâine, alegătorii din Saxonia-Anhalt sunt chemați la urne, iar AfD conduce detașat în sondaje și speră să ajungă pentru prima dată la putere într-un land german. Rezultatul va fi însă și un test major pentru cancelarul Friedrich Merz, a cărui popularitate este deja la cote minime. O înfrângere severă ar putea declanșa o revoltă în propriul partid și chiar discuții despre înlocuirea cancelarului, scrie POLITICO.

În Saxonia-Anhalt, partidul de extremă dreapta este cotat cu peste 40 la sută din voturi, cu mult înaintea conservatorilor conduși de Friedrich Merz. Dacă rezultatul se confirmă mâine la alegerile regionale, formațiunea ar putea încerca să formeze primul său guvern regional din Germania.

„Totuși, rămâne neclar dacă AfD va reuși să obțină majoritatea absolută și să formeze singur guvernul. Situația s-ar putea complica destul de mult duminică, în funcție de câte partide vor reuși să intre în parlamentul regional.”

În centrul campaniei au fost imigrația, nemulțumirea față de guvernul de la Berlin și apropierea de Rusia. POLITICO scrie că pentru cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, însă, alegerile de mâine sunt o probă dificilă.

O victorie categorică a extremei drepte ar putea amplifica nemulțumirea din propriul partid și presiunile asupra cancelarului. Între timp, AfD speră să transforme rezultatul din Saxonia-Anhalt într-o rampă de lansare pentru alegerile parlamentare din 2029.