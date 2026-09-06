Alegeri cu miză uriașă în Germania. Aproape 1,7 milioane de germani au fost chemați la urne în Saxonia-Anhalt, într-un scrutin regional urmărit cu atenție în întreaga țară. Alegătorii au votat pentru componența viitorului parlament al landului, într-o cursă în care extrema dreaptă AfD a intrat cu un avans considerabil în sondaje. Un eventual succes al formațiunii ar putea schimba raportul de forțe într-un land condus de creștin-democrați de 24 de ani și ar pune presiune inclusiv pe cancelarul Friedrich Merz. Migrația, economia și nemulțumirea față de actuala clasă politică s-au numărat printre principalele teme ale scrutinului.

Secțiile de vot s-au deschis la ora opt dimineața în Saxonia-Anhalt. Aproape 1,7 milioane de alegători au fost chemați să decidă componența parlamentului regional pentru următorii cinci ani, iar perspectiva unui scor record pentru AfD i-a împărțit pe alegători.

„Cu siguranță sunt îngrijorată. Am doi copii și, când mă gândesc că un partid precum AfD ar putea obține atât de multe voturi în Saxonia-Anhalt, atunci ai motive să-ți faci griji.”

Susținătorii AfD au venit, însă, la urne cu așteptări mari. Unii și-ar dori ca partidul să poată guverna singur.

„Mă aștept — de fapt, îmi doresc — ca AfD să obțină majoritatea absolută. Dar mă aștept să nu reușească și să ajungă la o coaliție, iar landul va deveni neguvernabil.”

Pentru alți alegători, miza scrutinului a depășit granițele landului. Un susținător AfD a spus că așteaptă o schimbare a politicilor din Germania și a indicat migrația drept una dintre principalele sale nemulțumiri.

„Alegerile sunt foarte importante pentru întreaga țară, nu doar pentru Saxonia-Anhalt. Trebuie să existe, în sfârșit, o schimbare în beneficiul cetățenilor.”

Înaintea scrutinului, Alternativa pentru Germania conducea detașat în sondaje, cu peste 40 la sută, în timp ce Uniunea Creștin-Democrată, condusă de Friedrich Merz, se situa în jurul pragului de 23 la sută. Partidul de extremă dreapta și-a construit campania în special pe tema migrației, dar și pe nemulțumirile economice și criticile față de guvernul federal.

De aceea, alegerile din Saxonia-Anhalt au avut o miză și pentru cancelarul Friedrich Merz. Democrații au condus landul timp de 24 de ani, iar un rezultat slab ar fi pus presiune suplimentară asupra formațiunii și asupra guvernului de la Berlin.