Alegerile din Rusia continuă cu imagini desprinse parcă dintr-un spectacol. Oamenii sunt chemați la urne cu dansuri, costume, loterii și chiar alături de animale. În unele regiuni, alegătorii au ajuns la secții pe cămile, din cauza lipsei de combustibil. În paralel, observatorii și partidele reclamă încălcări ale procedurilor electorale, inclusiv probleme cu buletinele și accesul observatorilor la secții. Până la ora 16:00, ora Moscovei, la alegerile pentru Duma de Stat au votat 38,9% dintre alegători, potrivit datelor Comisiei Electorale Centrale a Rusiei.

La secțiile de votare din Rusia, ziua alegerilor vine cu tot felul de spectacole. Alegătorii sunt întâmpinați cu dansuri și personaje în costume, iar în unele localități sunt organizate loterii și alte activități menite să-i convingă pe oameni să vină la urne.

În unele regiuni, până și animalele au ajuns în centrul atenției. Alegătorii au venit la secții însoțiți de gâște, șerpi, chiar și un elefant, iar în alte imagini apar și cămile. Potrivit relatărilor din presa rusă, în anumite zone oamenii sunt transportați cu astfel de mijloace pentru că distanțele sunt mari și există probleme cu accesul la combustibil.

În paralel, pe rețele apar imagini cu buletine deteriorate sau completate în semn de protest. Într-unul dintre cazuri, pe buletin a fost scris un mesaj împotriva războiului.

Dincolo de aceste imagini neobișnuite, însă, sunt raportate și probleme la procesul electoral. La o secție din Sîktîvkar, au fost găsite 48 de buletine pe care era deja aplicată ștampila în dreptul partidului „Rusia Unită”.

„Numărăm, unu- votat pentru Rusia Unite, doi- votat pentru Rusia Unită, trei, patru, cinci.”

O altă imagine surprinsă într-o secție de votare ridică semne de întrebare. Un recipient cu buletine este răsturnat, iar foile sunt strânse și puse în pachete, aproape ca și cum ar fi vorba despre gunoi. În imagini se vede cum buletinele sunt îndesate în pungi fără ca să se vadă un proces de numărare.

„-Noi trebuie încă să numărăm.

-Noi demult am numărat. Înainte de asta.”

Observatorii și partidele reclamă și restricționarea accesului la secții. Partidul Comunist susține că reprezentanții săi au fost împiedicați să lucreze în mai multe regiuni, iar organizația indică incidente în cel puțin 21 de regiuni. Alegerile pentru Duma de Stat se desfășoară în perioada 18–20 septembrie, iar mâine este ultima zi de vot. Rușii aleg cei 450 de deputați ai camerei inferioare a Parlamentului.