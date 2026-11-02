Americanii sunt chemați marți la urne pentru alegerile de la jumătatea mandatului prezidențial, un scrutin care ar putea schimba raportul de forțe în Congresul Statelor Unite și ar putea limita puterea președintelui Donald Trump. Democrații speră să recâștige controlul asupra Camerei Reprezentanților și chiar asupra Senatului, în timp ce republicanii încearcă să-și păstreze majoritatea în ambele camere. Nemulțumirile legate de costul vieții, situația economică și războiul din Iran se numără printre principalele teme ale campaniei.

La scrutin vor fi puse în joc toate cele 435 de mandate din Camera Reprezentanților, 35 dintre cele 100 de locuri din Senat, precum și 36 de funcții de guvernator.

Alegerile de la jumătatea mandatului, cunoscute în Statele Unite drept midterms, sunt în mod tradițional dificile pentru partidul președintelui în exercițiu. Donald Trump riscă să piardă controlul asupra uneia sau chiar ambelor camere ale Congresului, ceea ce i-ar putea îngreuna promovarea agendei politice și legislative.

Democrații au șanse mari să recâștige Camera Reprezentanților

În Camera Reprezentanților, republicanii au o majoritate fragilă, cu 219 mandate, față de 214 deținute de democrați. Astfel, opoziția ar avea nevoie de câteva victorii suplimentare pentru a prelua controlul asupra camerei inferioare a Congresului.

Precedentele electorale nu sunt încurajatoare pentru Donald Trump. La alegerile de la jumătatea primului său mandat, din 2018, republicanii au pierdut 41 de locuri în Camera Reprezentanților.

Cu doar câteva zile înainte de scrutin, platforma de analiză electorală Decision Desk HQ estima la 80% probabilitatea ca democrații să recâștige majoritatea.

Totuși, amploarea unei eventuale victorii democrate rămâne incertă. Potrivit CNN, redesenarea circumscripțiilor electorale a făcut ca numeroase mandate să fie dificil de câștigat de către opoziție. Din cele 435 de locuri, aproximativ 40 sunt considerate cu adevărat disputate.

liderul democraților din Camera Reprezentanților, Hakeem Jeffries, s-a arătat încrezător în șansele partidului său și a declarat că formațiunea este aproape de a recâștiga controlul asupra camerei.

O asemenea schimbare le-ar permite democraților să blocheze sau să modifice anumite inițiative legislative ale administrației Trump și să intensifice anchetele parlamentare privind activitatea președintelui și a apropiaților săi.

Senatul, o cursă mult mai strânsă

În Senat, situația este mai echilibrată. Republicanii dețin în prezent 53 de mandate, în timp ce democrații și independenții care votează alături de ei au împreună 47 de locuri. Pentru a prelua controlul, democrații trebuie să obțină un câștig net de cel puțin patru mandate.

Platforma Decision Desk HQ estima, la 2 noiembrie, că democrații au 64% șanse să câștige majoritatea în Senat, cu o proiecție de 52 de mandate.

Printre cele mai urmărite confruntări se numără cele din Carolina de Nord, Texas, Iowa și Alaska, unde candidații democrați încearcă să câștige mandate în state care au votat în trecut pentru republicani.

Miza este importantă și pentru Donald Trump. O eventuală pierdere a majorității în Senat ar putea complica inclusiv confirmarea unor numiri importante în administrație și în sistemul judiciar.

Economia și costul vieții, printre principalele teme ale campaniei

Nemulțumirile americanilor privind situația economică reprezintă una dintre principalele provocări pentru republicani. Costul vieții, inflația și scumpirea carburanților au dominat dezbaterile electorale, iar războiul din Iran și consecințele sale economice au amplificat presiunea asupra administrației.

Un sondaj Reuters/Ipsos, realizat în perioada 16–26 octombrie, arată că doar 32% dintre americani aprobă activitatea lui Donald Trump. În rândul alegătorilor înregistrați, democrații aveau un avantaj de 47% la 36% în preferințele pentru alegerile parlamentare.

Reuters

La nivelul întregii populații chestionate, 73% dintre respondenți au declarat că situația costului vieții evoluează într-o direcție greșită.

Republicanii nu renunță însă la speranța unei victorii. Donald Trump și-a intensificat aparițiile electorale în ultimele zile și le-a cerut susținătorilor să se mobilizeze, îndemnându-i să voteze ca și cum el însuși s-ar afla pe buletinul de vot.

Ce se poate schimba după alegeri

Rezultatul scrutinului va influența direct ultimii doi ani ai actualului mandat prezidențial. Dacă democrații preiau controlul asupra Camerei Reprezentanților, aceștia vor putea intensifica investigațiile parlamentare privind administrația Trump și vor avea un cuvânt mai greu de spus în procesul legislativ și în aprobarea bugetului.

În schimb, dacă republicanii își păstrează majoritatea în ambele camere, președintele american va avea mai mult spațiu pentru a-și continua agenda politică.

Potrivit unei analize Reuters publicate pe 2 noiembrie, democrații sunt favoriți în cursa pentru Camera Reprezentanților, însă rezultatul confruntărilor pentru Senat rămâne mult mai greu de anticipat.

Aproximativ 250 de milioane de americani sunt eligibili să participe la scrutinul din 3 noiembrie, iar rezultatul va stabili raportul de forțe în Congres pentru următorii doi ani, transmite News.ro.