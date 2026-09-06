AfD și-a dublat scorul obținut la ultimele alegeri în acest land și a surclasat partidul conservator al cancelarului Friedrich Merz, dar rămâne de văzut dacă va reuși să formeze guvernul – singur sau alături de un partener. Situația va fi mai clară după anunțarea rezultatelor oficiale, în următoarele ore.

Partidul de extremă dreapta „Alternativa pentru Germania” a reușit o victorie istorică în landul estic Saxonia-Anhalt, potrivit sondajelor la ieșirea de la urne publicate duminică de postul public ARD.

Rezultatul reprezintă o lovitură pentru conservatorii cancelarului Friedrich Merz. Rămâne de văzut dacă cifrele vor fi suficiente pentru ca AfD să formeze un guvern.

AfD a obținut 44,5% din voturi, conform sondajelor la ieșirea de la urne realizate de postul de televiziune ARD, în creștere față de la 20,8% în 2021.

CDU-ul lui Merz a scăzut la 18,5% de la 37,1% în 2021, o înfrângere într-un land pe care conservatorii îl guvernează din 2002.

Stânga radicală (Die Linke) a obținut 9,5%, Verzii – 9%, iar social-democrații (SPD) -8%. Alianța Sahra Wagenknecht (BSW), un partid populist de stânga, are 5%. Liberalii (FDP) nu au trecut pragul.

Majoritatea partidelor au exclus posibilitatea de a se alătura unei coaliții conduse de AfD, scrie hotnews.ro.

AfD revendică guvernarea

Co-lidera partidului la nivel federal, Alice Weidel, a salutat un rezultat „istoric” care, a spus ea, îi oferă partidului un mandat clar de a guverna.

Cifrele care îi vor confirma optimismul sau nu vor fi mai clare după anunțarea rezultatelor finale.

Un lucru posibil de ajutor pentru AfD: Alianța Sahra Wagenknecht (BSW), partidul populist de stânga și potențial partener de coaliție al AfD, ar putea, de asemenea, să depășească pragul electoral.

Dacă rezultatele oficiale confirmă exit-poll-urile, cele două partide vor avea împreună 44 de locuri în parlamentul local, cu două mai multe decât cele necesare pentru o majoritate, arată un calcul al publicației Die Zeit.

Weidel a spus că AfD este dispusă să guverneze cu „părți din CDU” sau cu BSW.

În cele din urmă, dacă AfD nu va putea guverna singură, acest lucru ar putea declanșa un proces îndelungat de formare a unei coaliții de către partidele mainstream, care sunt hotărâte să țină la distanță gruparea de extremă dreaptă.

Ce spune liderul AfD în Saxonia-Anhalt

AfD, condusă în Saxonia-Anhalt de Ulrich Siegmund, un politician carismatic în vârstă de 35 de ani, consideră acuzațiile de extremism drept alarmism și o insultă la adresa milioanelor sale de susținători.

După alegeri, Siegmund a declarat că partidul său va întinde o mână tuturor forțelor care doresc să promoveze o politică mai bună.

El a precizat că subiecte precum migrația și securitatea internă sunt ne negociabile.

„Am scris istorie, trebuie să spunem asta clar”, a declarat el pentru postul public german ARD.

Un semnal pentru guvernul Merz

Siegmund a mai afirmat că acest rezultat reprezintă, de asemenea, un „semnal” pentru guvernul federal al Germaniei, condus de Merz.

Alegerile au fost urmărite cu mare atenție, fiind considerate un barometru al situației generale din Germania, unde cancelarul Friedrich Merz conduce un guvern extrem de nepopular la nivel federal.

AfD consideră Saxonia-Anhalt – urmată în această lună de alte două alegeri regionale în regiunea nord-estică Mecklenburg-Pomerania Inferioară și în Berlin – drept o trambulină către victoria la alegerile naționale prevăzute pentru 2029.

Deși sprijinul de care se bucură este cel mai puternic în est, partidul a obținut aproximativ 20% la alegerile din landurile vestice Baden-Württemberg și Renania-Palatinat de la începutul acestui an, subliniind popularitatea sa în creștere la nivel național.

„Cel mai periculos om din Germania”

Saxonia-Anhalt a suferit, la fel ca restul Germaniei, în urma recentei recesiuni, rata șomajului situându-se în jur de 8%.

Însă economiștii spun că landul cu o populație preponderent rurală, s-a descurcat relativ bine în ultimii ani, odată cu înființarea unor noi sectoare industriale, printre care logistica și energia regenerabilă, scrie reuters.

Siegmund s-a concentrat nu doar pe chestiunile economice, dar și pe imigrație, precum și pe temele culturale.

Cea mai influentă revistă de știri din Germania, „Der Spiegel”, l-a numit pe Siegmund „cel mai periculos om din Germania” într-un articol de copertă publicat luna trecută.

Siegmund însuși, un utilizator experimentat al rețelelor sociale, a considerat titlul drept „o reclamă bună” și a postat pe contul său de Instagram o înregistrare video în care apare semnând coperta.

Ce poate face AfD

Guvernele landurilor din Germania alcătuiesc camera superioară a parlamentului, Bundesratul, și dețin competențe extinse în domeniul educației, culturii și securității interne, iar un guvern de land condus de AfD ar complica activitatea politică de zi cu zi a lui Merz.

Săptămâna aceasta, ministrul de interne al Turingiei, membru al SPD, a avertizat că un ministru de interne al unui land condus de AfD ar reprezenta un „risc flagrant pentru securitatea Republicii Federale”, din cauza posibilității ca informații de securitate să ajungă la grupuri extremiste.

„Modelul bazat pe consens cu care ne-am obișnuit în Germania în ultimele decenii este acum amenințat”, a declarat Janos Richter, analist la Verfassungsblog, un forum de drept public dedicat dreptului constituțional și dreptului public, potrivit Reuters.

Siegmund a promis că va recruta funcționari cu simpatii politice din alte landuri pentru a ajuta un guvern al AfD să impună schimbări în școli, în forțele de ordine și în centrele de azil, indicând posibile conflicte cu guvernul federal și cu alte landuri.