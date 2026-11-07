Alegerile intermediare din Statele Unite au produs o schimbare importantă în structura electoratului american. La doi ani după ce Donald Trump reuşise să atragă o parte dintre alegătorii care votau tradiţional cu democraţii, scrutinul din 3 noiembrie 2026 a arătat că o bună parte dintre aceste câştiguri nu s-au transformat într-o realitate politică de durată.

Tinerii, alegătorii hispanici, afro-americanii şi alegătorii cu venituri mici au revenit în tabăra democrată, în timp ce alegătorii moderaţi au contribuit la transformarea nemulţumirii faţă de administraţia republicană într-un vot de sancţiune.

Datele AP Voter Poll, realizat de SSRS pentru Associated Press şi alte mari organizaţii media americane, pe un eşantion de peste 100.000 de alegători din toate cele 50 de state, oferă una dintre cele mai ample imagini asupra comportamentului electoral. Studiul arată nu doar cum au votat diferitele categorii demografice, ci şi ce probleme au influenţat decizia lor şi cum s-au modificat preferinţele faţă de alegerile prezidenţiale din 2024.

„Democraţii au recuperat teren semnificativ în rândul unor grupuri demografice importante”, este concluzia centrală a analizei Associated Press, care observă că partidul a inversat o parte importantă din câştigurile obţinute de Donald Trump în rândul electoratului tradiţional democrat, scrie știrileprotv.ro.

Comparaţia este relevantă mai ales pentru că alegerile din 2024 fuseseră interpretate drept începutul unei realinieri politice: Trump câştigase teren în rândul alegătorilor hispanici, al bărbaţilor afro-americani şi al unor categorii de alegători tineri, în timp ce republicanii reuşiseră să atragă o parte dintre alegătorii nemulţumiţi de situaţia economică. În 2026, aceste tendinţe nu s-au consolidat.

Tinerii sub 30 de ani: şapte din zece au votat cu democraţii

Una dintre cele mai spectaculoase schimbări s-a produs în rândul alegătorilor sub 30 de ani. Aproximativ 70% dintre aceştia au votat candidatul democrat pentru Camera Reprezentanţilor, în timp ce numai 30% au ales candidatul republican.

În alegerile prezidenţiale din 2024, votul tinerilor fusese mult mai echilibrat între Donald Trump şi Kamala Harris. Revenirea către democraţi este cu atât mai importantă cu cât această categorie fusese considerată una dintre cele în care republicanii reuşiseră să câştige teren.

Totuşi, tinerii au reprezentat numai aproximativ 10% din totalul electoratului din 2026. Prin urmare, schimbarea preferinţelor nu trebuie confundată cu o mobilizare masivă a acestei categorii.

AP Voter Poll arată şi diferenţe importante în modul în care generaţiile au evaluat situaţia ţării. Aproximativ jumătate dintre alegătorii sub 30 de ani au declarat că sunt "furioşi" în legătură cu direcţia în care merge ţara, în comparaţie cu aproximativ o treime dintre alegătorii de peste 65 de ani.

În plus, şase din zece tineri au declarat că unul dintre motivele pentru care au votat candidatul democrat pentru Camera Reprezentanţilor a fost opoziţia faţă de Donald Trump. În categoria 30-44 de ani, proporţia a fost de aproximativ 50%, iar în rândul celor de peste 45 de ani, de aproximativ 40%.

Un alt element important este că tinerii au votat în majoritate pentru democraţi în fiecare dintre cursele pentru Senat în care partidul a câştigat mandate de la republicani, inclusiv în Texas, Kansas, Iowa, Ohio şi Carolina de Nord.

Rezultatele arată că votul tinerilor a avut o componentă puternică de sancţionare a preşedintelui, însă ponderea lor relativ redusă în electorat limitează impactul numeric al schimbării.

Alegătorii hispanici: republicanii nu au reuşit să păstreze câştigurile din 2024

O altă schimbare importantă s-a produs în rândul alegătorilor hispanici, categorie în rândul căreia Donald Trump obţinuse câştiguri semnificative la alegerile prezidenţiale.

În 2026, aproximativ şase din zece alegători hispanici au votat candidatul democrat pentru Camera Reprezentanţilor, în timp ce aproximativ o treime au ales candidatul republican. În 2024, aproximativ 40% dintre alegătorii hispanici votaseră pentru Trump.

Associated Press notează că republicanii par să fi pierdut cea mai mare parte, dacă nu chiar toate, câştigurile obţinute de Trump în rândul acestui electorat.

Texasul oferă unul dintre cele mai relevante exemple. În cursa pentru Senat, democratul James Talarico a atras aproximativ 60% dintre alegătorii hispanici, în timp ce republicanul Ken Paxton a obţinut aproximativ 30%. În 2024, votul acestei categorii fusese mult mai echilibrat între Trump şi Harris.

În Florida, situaţia a fost diferită în ceea ce priveşte rezultatul final al cursei pentru Senat, unde republicana Ashley Moody a fost realeasă. Cu toate acestea, mai puţin de jumătate dintre alegătorii hispanici au susţinut-o, în contrast cu victoria clară pe care Trump o obţinuse cu ajutorul acestei categorii în 2024.

Schimbarea este importantă pentru că alegătorii hispanici reprezintă o componentă esenţială a electoratului american, mai ales în statele competitive.

Bărbaţii afro-americani: revenirea la votul democrat

În rândul populaţiei afro-americane, rezultatele indică o consolidare a sprijinului pentru democraţi. Aproximativ 90% dintre alegătorii de culoare au votat candidatul democrat pentru Camera Reprezentanţilor, comparativ cu aproximativ 80% dintre cei care o susţinuseră pe Kamala Harris în 2024.

Schimbarea este şi mai vizibilă în cazul bărbaţilor afro-americani, categorie în care Donald Trump reuşise să câştige teren în alegerile prezidenţiale.

În 2026, numai aproximativ unul din zece bărbaţi afro-americani a votat candidatul republican pentru Camera Reprezentanţilor. În 2024, aproximativ unul din patru îl susţinuse pe Trump.

Georgia oferă un exemplu relevant. Aproximativ 90% dintre bărbaţii afro-americani au votat-o pe democrata Keisha Lance Bottoms în cursa pentru guvernator, faţă de aproximativ 75% dintre cei care o susţinuseră pe Kamala Harris cu doi ani înainte. În rândul femeilor afro-americane, sprijinul pentru Bottoms a fost tot de aproximativ 90%, similar cu cel înregistrat de Harris în 2024.

În Florida, situaţia a fost diferită. Republicanul Byron Donalds, ales primul guvernator de culoare al statului, a obţinut aproximativ un sfert din voturile bărbaţilor afro-americani, dar numai aproximativ 10% dintre femeile afro-americane l-au susţinut.

Aceste diferenţe arată că votul afro-american nu este uniform şi că există variaţii importante în funcţie de gen şi de contextul politic local. Cu toate acestea, la nivel naţional, republicanii nu au reuşit să păstreze câştigurile obţinute în rândul bărbaţilor afro-americani în 2024.

Veniturile mici şi inflaţia

Dacă schimbările rasiale şi generaţionale explică o parte din revenirea democraţilor, situaţia economică oferă una dintre cele mai importante explicaţii pentru comportamentul alegătorilor.

AP Voter Poll arată că mai mult de jumătate dintre alegătorii din gospodăriile cu venituri anuale sub 50.000 de dolari au votat candidaţii democraţi pentru Camera Reprezentanţilor. În 2024, această categorie fusese împărţită aproximativ egal între Donald Trump şi Kamala Harris.

Alegătorii cu venituri sub 50.000 de dolari reprezintă aproximativ 30% din totalul electoratului american. Ei au fost mai preocupaţi decât alegătorii cu venituri mai mari de preţurile alimentelor, combustibilului şi utilităţilor.

Aproximativ 60% dintre aceştia au declarat că preţul vieţii a fost un factor "crucial" în decizia de vot, comparativ cu aproximativ 50% dintre alegătorii cu venituri de peste 50.000 de dolari.

În acest context, votul economic a funcţionat ca un mecanism de sancţionare a partidului aflat la putere. Alegătorii nu au evaluat doar indicatorii macroeconomici, ci şi impactul concret al politicilor asupra bugetelor gospodăriilor.

O analiză separată a KFF privind sănătatea în alegerile intermediare din 2026, realizată pe baza întrebărilor suplimentare introduse în AP Voter Poll, confirmă importanţa costului vieţii. Aproximativ şase din zece alegători au declarat că sunt foarte îngrijoraţi de costurile serviciilor medicale, un nivel comparabil cu îngrijorările privind posibilitatea de a-şi permite combustibilul şi alimentele.

KFF constată şi o schimbare importantă în evaluarea competenţei economice a celor două partide. În 2026, 44% dintre alegători au considerat că democraţii sunt mai bine pregătiţi să gestioneze economia, faţă de 37% care au indicat republicanii. Este o inversare faţă de 2024, când Trump avea un avantaj de zece puncte procentuale faţă de Kamala Harris în privinţa încrederii economice.

Michigan: sănătatea şi costul vieţii, teme electorale decisive

Un exemplu concret de cum a influenţat sănătatea alegerile este cazul Michigan.

În acest stat, candidatul democrat pentru Senat, Abdul El-Sayed, a făcut din Medicare for All una dintre temele centrale ale campaniei. Mesajul său s-a adresat unui electorat preocupat de creşterea costurilor medicale şi de rolul guvernului federal în asigurarea accesului la servicii de sănătate.

Potrivit analizei KFF, care include date distincte pentru Michigan şi Maine, 57% dintre alegătorii din Michigan considerau că guvernul federal ar trebui să aibă un rol mai important în asigurarea accesului americanilor la servicii medicale. Proporţia este mai mare decât în alte state, chiar dacă rămâne sub cea înregistrată în Maine, unde ajunge la 65%.

La nivelul celor două state, aproximativ şase din zece alegători au susţinut extinderea rolului guvernului federal în domeniul sănătăţii.

Un alt rezultat relevant este că alegătorii din Michigan au acordat Partidului Democrat un avantaj de aproximativ 20 de puncte procentuale faţă de republicani generat de încrederea că poate gestiona mai bine sistemul de sănătate. Aproximativ jumătate dintre alegătorii statului au considerat că democraţii sunt mai bine pregătiţi să gestioneze această problemă, faţă de aproximativ 30% care au indicat Partidul Republican.

KFF observă că alegătorii care susţineau un rol mai important al guvernului federal în sănătate au reprezentat majoritatea covârşitoare a celor care au votat pentru El-Sayed. Cu alte cuvinte, tema Medicare for All a avut o bază electorală concretă, nu a fost doar un mesaj de campanie.

În Michigan, această temă s-a suprapus peste o nemulţumire mai largă faţă de politicile administraţiei Trump. La nivel naţional, 55% dintre alegătorii intervievaţi de KFF au spus că politicile administraţiei au înrăutăţit costurile propriilor servicii medicale, iar 56% au considerat că au înrăutăţit capacitatea americanilor de a obţine îngrijirea medicală de care au nevoie.

Diferenţa dintre percepţiile negative şi cele pozitive este semnificativă: în ambele situaţii, proporţia celor care considerau că politicile administraţiei au îmbunătăţit situaţia a fost de cel puţin patru ori mai mică decât cea a alegătorilor care au spus că au înrăutăţit-o.

Datele naţionale ale KFF arată şi că nemulţumirea faţă de costurile medicale a depăşit graniţele partidelor. Dintre alegătorii care au spus că politicile administraţiei Trump le-au înrăutăţit costurile medicale, 83% au votat candidaţii democraţi pentru Camera Reprezentanţilor. În rândul independenţilor care au atribuit administraţiei creşterea costurilor, proporţia celor care au votat democraţii a fost de 72%. Chiar şi printre republicanii care au considerat că politicile administraţiei au înrăutăţit situaţia lor medicală, 22% au votat candidatul democrat pentru Cameră.

Moderaţii, un electorat decisiv în cursele competitive

O altă categorie importantă pentru rezultatul alegerilor a fost cea a alegătorilor moderaţi. Aproximativ două treimi dintre aceştia au votat candidaţii democraţi pentru Camera Reprezentanţilor, faţă de aproximativ 60% care o susţinuseră pe Kamala Harris în 2024.

În plus, aproximativ 80% dintre moderaţi au considerat că Congresul nu face suficient pentru a asigura mecanisme de control şi echilibru asupra puterii prezidenţiale. O proporţie la fel de ridicată a declarat că a resimţit cel puţin dificultăţi moderate din cauza inflaţiei în ultimul an.

În Kansas, democratul Adam Hamilton a atras aproximativ 70% dintre alegătorii moderaţi, comparativ cu aproximativ jumătate dintre aceştia care o susţinuseră pe Harris în 2024. În Iowa, Josh Turek a obţinut aproximativ două treimi din voturile moderaţilor, faţă de aproximativ jumătate pentru Harris. În Carolina de Nord, Roy Cooper a atras aproximativ 75% dintre alegătorii acestei categorii, îmbunătăţindu-şi rezultatul faţă de scrutinul prezidenţial precedent.

Ce s-a schimbat, de fapt, în electoratul american

Privite împreună, datele AP Voter Poll şi analiza KFF indică o schimbare în mai multe straturi ale electoratului american.

În rândul tinerilor, aproximativ 70% au votat candidaţii democraţi pentru Camera Reprezentanţilor, după un scrutin prezidenţial în care votul fusese mult mai echilibrat. În rândul hispanicilor, aproximativ 60% au susţinut democraţii, iar republicanii au pierdut cea mai mare parte a câştigurilor obţinute în 2024. În comunitatea afro-americană, sprijinul pentru democraţi a ajuns la aproximativ 90%, iar în cazul bărbaţilor afro-americani numai unul din zece a votat candidatul republican pentru Cameră.

În paralel, mai mult de jumătate dintre alegătorii cu venituri sub 50.000 de dolari au ales democraţii, iar două treimi dintre moderaţi au susţinut candidaţii partidului. Economia şi costul vieţii au fost teme centrale, iar sănătatea a devenit un avantaj distinct pentru democraţi, mai ales în state precum Michigan şi Maine.

Întrebarea pentru următorii doi ani este dacă această schimbare reprezintă doar o sancţiune temporară aplicată partidului aflat la putere sau începutul unei noi realinieri politice. Pentru republicani, problema este că pierderile nu s-au produs într-o singură categorie, ci simultan în rândul tinerilor, al hispanicilor, al alegătorilor afro-americani, al gospodăriilor cu venituri mici şi al moderaţilor. Pentru democraţi, provocarea va fi să transforme acest vot de protest într-o coaliţie electorală capabilă să reziste şi la următoarele alegeri prezidenţiale.