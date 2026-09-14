În Suedia, opoziția de centru-stânga conduce după numărarea voturilor de până acum. Partidele care o formează au obținut împreună 176 de mandate în parlament, cu trei mai multe decât blocul de dreapta, care are 173.

Rezultatul nu este însă definitiv. Autoritățile suedeze continuă numărătoarea, inclusiv a celor venite din străinătate și a celor primite cu întârziere. Diferența dintre cele două tabere este atât de mică, încât câteva mii de voturi pot schimba echilibrul din parlament.

Deocamdată, extrema dreaptă nu pare să fie învingătoare, iar Suedia nu va repeta, cel mai probabil, scenariul din landul german, unde partidul extremist AfD a obținut cele mai multe voturi.

Un scenariu de care se temeau analiștii înaintea alegerilor suedeze.